Jesulín se ha ganado en estos últimos programas que sus compañeros le vean como un rival complejo y algunos de ellos incluso confiesen que no le soportan. Ese es el caso de Tania Llasera quien en la última edición de MasterChef Celebrity 8 no se ha cortado ni un pelo mostrando sus sentimientos hacia el torero. Nada más comenzar el primer reto de la noche lanzó una sentencia y acusó al resto de aspirantes de no ser justos por no comentar lo que ellos también piensan en realidad.

Tania comenta que Jesulín y Álvaro Escassi son las dos personas menos transparentes dentro del talent, que tienen una estrategia para acabar con todos los demás. Jesulín confesó que era muy competitivo y que él había entrado a las cocinas para ganar sin importar lo que pensaran el resto. Por ello, en este cuarto programa ha analizado uno por uno a sus compañeros frente a los jueces sin cortarse y diciendo lo que piensa de ellos. "Yo me quedo con Toñi y Jorge Cadaval", decía Jesús al iniciar la prueba de eliminación. Tania no soportó esa actitud y mostró sus ganas de que Jesulín abandora la competición levantando dos manos cuando Jordi Cruz preguntó cuántos de los aspirantes querían que se fuera. "Creo que soy la única que sabe ver y desenmascarar a la auténtica bicha que lleva dentro. Es que de verdad no lo trago, es una cosa... Qué pesado es, por fascículos no lo trago tampoco", sentenciaba Tania. La otra aspirante que apoyó la expulsión de Jesulín fue Laura Londoño ya que sabemos que son verdaderos rivales.