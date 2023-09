Si se tratara de un colegio, Toñi Moreno sería esa alumna aplicada que, a pesar de estudiar infinidad de horas, suspende siempre. La presentadora es una de las aspirantes de MasterChef Celebrity 8 que más en serio se lo toma, llegando a dar clases. Pero por un motivo que todos desconocemos, no está brillando en las cocinas del programa. Su roll de bizcocho con manzana es una buena prueba de ello.

“Se me ha pegado, es muy fuerte”. Así le presentó Toñi su elaboración a Mario Vaquerizo -invitado del programa- y a Samantha Vallejo-Nágera. Pero la chef fue un paso más allá: “No sólo eso. Aquí falla la mezcla”. Con la confianza por los suelos, la presentadora aseguró que “este finde he dado clases con una pastelera en mi casa, pero ni aún así”. Toñi intentó hacer de nuevo la elaboración, pero el tiempo se le echó encima y estuvo cerca de no presentar nada ante los jueces. Por suerte, Eduardo Casanova le convenció de presentar lo poco que tenía: “Toñi, presentar nada no, amor. Mejor vergüenza que no presentar nada”.

La presentadora agradeció las palabras de apoyo de su compañero, pero tiró la toalla: “Ya está, que me den el delantal negro y voy a la eliminación, porque no tengo plato. Soy la que más dinero se está gastando en profesores y en útiles de cocina. Pero con este resultado más me hubiera bastado disfrutar de mi hija todo el fin de semana, porque aquí hubiera hecho la misma m*****”.