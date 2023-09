MasterChef Celebrity

Álvaro Escassi comenzó la edición como uno de los aspirantes destacados. Sus compañeros y los jueces pronto se dieron cuenta de que tenía mano en la cocina, aunque él dijera que no. Sus primeros platos conquistaron a Pepe, Samantha y Jordi y el sobrenombre de “Caballito ganador” empezó a sobrevolar por encima de él. Pero en el programa 3 todo cambió y el jinete pasó una mala racha. Pero su resurgir no se ha hecho esperar y en este cuarto programa, tras su receta de manita de cerdo con sepia y verduras, Escassi se posiciona como uno de los favoritos.

“Está rico, muy logrado y sabroso. Te has metido caña y lo has resuelto bien. No era fácil. Ole tú”, así de contundente se dirigió Jordi Cruz al jinete. Pero Pepe no se quedó atrás: “Has clavado la manita de cerdo. Esto no es casualidad, esto sale de alguien que se lo curra y cocina mucho”. Mientras el resto de aspirantes aplaudían, Escassi se mostró muy agradecido con las palabras de los jueces: “Me emociona mucho lo que me decís”. Este plato le permitió subir a la galería y dejar atrás los fantasmas de la expulsión.

Incluso Jesulín se vio obligado a reconocer la evidencia: “Casi no ha visto la receta en la tablet y la ha clavado. Me sorprende porque se parece mucho al plato original. La madre que lo parió. Es casi idéntico”. A pesar de la rivalidad gastronómica de ambos aspirantes, el torero no pudo más que aplaudir el trabajo de su compañero. “Aunque me duela, lo tengo que reconocer. Es un gran trabajo”.

Ya en la primera prueba de la noche, Álvaro Escassi recibió una gran valoración, pero acompañada de una advertencia. El jinete terminó el roll de bizcocho con manzana 40 minutos antes de que terminara el tiempo, y eso no pasó desapercibido para los jueces. “Está bueno, pero has trabajado sin pensar. Podrías haberlo hecho aún mejor aprovechando el tiempo”, le dijo Pepe Rodríguez. A pesar de todo el resultado fue aceptable e incluso Samantha le ofreció trabajo en su catering: “Necesito gente rápida, como tú, porque yo pago por horas”.

Con el bache superado, Álvaro vuelve a recuperar la confianza de los primeros días y vuelve a posicionarse como uno de los candidatos a la victoria final. Eso sí, sus compañeros, a pesar de la mala racha, nunca le dejaron de ver como ganador. Todavía queda mucha edición… ¿Mantendrá el ritmo Escassi?