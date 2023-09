Teresa Villamil llegó a ‘La Promesa’ para trabajar de doncella. Lo que no nos esperábamos es que conociera a Mauro: ¡era su pareja! En ese momento, el lacayo había iniciado una relación con Leonor. Estaban enamorados, pero la diferencia de clases no les permitía estar juntos. Finalmente, la doncella y el lacayo dieron por finalizada su relación, pero su amistad sigue siendo muy especial. Con la llegada sorpresa de Feliciano, hemos visto que está surgiendo algo entre el hermano de Petra y Teresa. ¿Serán la nueva pareja de ‘La Promesa’? Poco a poco, en todos los capítulos de la ficción, hemos descubierto la personalidad de Teresa: es amable, buena persona y, sobre todo, tiene una paciencia increíble. Por todo ello, es uno de los personajes más queridos de la serie. ¿Cómo está viviendo Andrea del Río, la actriz que interpreta a la doncella, esta gran aventura?

En su paso por Si el servicio hablara, el videopodcast de la serie, se lo ha explicado todo a David Cid y Lidia Sango ¿Quieres saber lo que nos ha contado? ¡Ya puedes ver el episodio 16 del programa! Eso sí, si no has visto todos los capítulos, mejor que te pongas al día con la ficción en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.

Además, Andrea ha confesado que le gustaría ver a Mauro y Cruz como pareja: “Los dos son muy estirados. Me haría mucha gracia que estuvieran juntos”. ¡Nos encantaría ver esta relación!

A pesar de ello, Andrea del Río nos ha confesado que el gran confidente de Teresa en ‘La Promesa’ es y seguirá siendo siempre Mauro: “Es la persona en la que más confía. Ya han curado el pasado y ahora son muy amigos”. En algún momento, todos hemos pensado que Teresa seguía enamorada de Mauro, pero no es así, tal y como nos ha contado la actriz: “Mauro ha sido la única pareja en la vida de Teresa. Tiene mucho aprecio al lacayo y siente amor hacia él por encima de todo, pero un amor de amigos. Lo suyo ya terminó”.

Así sería Teresa como marquesa

David Cid y Lidia Sango, lacayo y doncella del palacio han preguntado a Andrea del Río cuál sería el primer mandato de Teresa si se convirtiera en marquesa de Luján. La actriz lo tiene claro: “Que se tratara mejor al servicio”. Pero ese no es el único: “Pondría más en valor a las mujeres, a pesar de estar en 1913. Sería más moderna que Cruz”. Tenemos que confesar algo: ¡nos encantaría verla como marquesa de Luján!

A Andrea del Río le encanta su personaje, pero ¿a quién más le hubiera gustado interpretar en la ficción? La respuesta ha sido clara: “Me encanta Catalina. Me gusta mucho su ropa, incluso me la pondría en mi vida con unas deportivas”. ¡Nos parece una magnífica elección!