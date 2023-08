Dos décadas después de American History X, Skin vuelve a sumergirse en el mundo de los skinheads para ofrecer un revelador retrato sobre un antiguo miembro del grupo en su camino hacia el arrepentimiento y una nueva vida libre de odio. Basada en hechos reales, la película se centra en Bryon Widner, quien abandona el supremacismo blanco para empezar de nuevo. Pero existe un gran problema: numerosos tatuajes cubren su cuerpo y delatan su pasado. Le interpreta Jamie Bell, quien pudo descubrir de primera mano su historia, conociéndole antes del rodaje. Pero ¿cuál es su historia real? ¿Cómo se convirtió en skinhead?

Todo empezó a los 14 años. "Aprendí sobre los skinheads de un pariente que era uno a fines de la década de 1980. Él no me adoctrinó, simplemente me mostró el estilo de vida. Para impresionarlo, me afeité la cabeza y dibujé esvásticas y cruces invertidas en mi chaqueta", confesó en 2011 en Intelligence Report, una publicación del Southern Poverty Law Center. Con el paso de los años Widner llegó a fundar el grupo de skinheads Vinlanders Social Club. En 2005 conoció a Julie Larsen, una madre soltera vinculada también al movimiento supremacista blanco. Se casaron, tuvieron un hijo en común y decidieron dejar todo aquello atrás, centrarse en su familia y construir una nueva vida juntos. Pero existía un gran problema: numerosos tatuajes cubrían el cuerpo de Bryon Widner y delataban su pasado.