Marina, una joven camarera aspirante a cantante, y Orlando, veinte años mayor, planean un futuro juntos. Tras una noche de fiesta, Marina lo lleva a urgencias, pero él muere al llegar al hospital. Ella debe entonces enfrentar las sospechas por su muerte. Su condición de mujer transexual supone para la familia de Orlando una completa aberración. Ella tendrá que luchar para demostrar lo que es: una mujer fuerte y pasional. Así comienza la trama de Una mujer fantástica, desde hoy puedes verla gratuitamente en RTVE Play. Si no conocías esta película, sigue leyendo porque te vamos a dar unas cuantas razones para que no te la pierdas,

Ganadora del Premio Oscar en 2018, Una mujer fantástica conquistó al público internacional. La cinta, dirigida por Sebastián Lelio, consiguió una nominación en la categoría de mejor película de habla no inglesa, donde competía contra otros grandes títulos: Loveless, del director ruso Andrey Zvyagintse; The Insult, la primera producción del Líbano nominada a mejor película extranjera; The Square, del director Ruben Ostlund; y En cuerpo y alma, de la directora y guionista húngara Ildiko Enyedi;

Su protagonista, la actriz Daniela Vega, no solo recibió la ovación del púbico y de los académicos al subir a recoger el premio de la película, también hizo historia en los premios, siendo la primera mujer transexual en participar en la gala de los Oscar. La chilena se encargó de dar paso a Sufjan Stevens, el cantante de la banda sonora de Call Me Your Name. "Muchas gracias por este momento. Quiero invitarles a abrir sus corazones y sus sentimientos, para sentir la realidad, para sentir el amor. ¿Lo pueden sentir?", dijo antes de presentar al artista. Un momento de su carrera que jamás olvidará.

En un principio, iba a tener el rol de asesora de la película, pero terminó siendo la estrella del largometraje. Sebastián Lelio la descubrió cuando se encontraba trabajando como peluquera y maquilladora en un salón del centro de Santiago de Chile. No tenía entonces formación en interpretación, aunque este no fue su debut, ya había trabajado en otra película: La visita, donde daba vida al hijo transexual de una familia conservadora. En su país, Daniela Vega es un referente para el colectivo LGTBIQ+.

Además de actriz, Daniela Vega es también cantante de lírica. Empezó a dar clases a los 8 años y hasta ahora. Su talento en la música también le ha servido para conseguir varios trabajos en el mundo de la interpretación.