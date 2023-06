Cáncer: Series y películas de RTVE Play que tienes que ver

La astrología, esa curiosidad nada científica, pero que a muchos llama la atención por el aire misterioso que la envuelve, afirma que del 21 de junio, al 20 de julio, es el momento de Cáncer. Las personas nacidas en entre esas fechas gozan de las características que esconde este signo zodicacal, como por ejemplo, son de carácter sensible, magnético y creativo. La intuición y el misterio residen también en ellas, posiblemente por estar ligadas al elemento agua. Sus rasgos negativos son los celos y la irritabilidad, pero también son torelantes y tenaces, del mismo modo que algunos personajes de series y películas que componen el catálogo de RTVE Play. Magical Girl, Verano 1993 o Ane son algunos de los mejores contenidos para los Cáncer. ¿Quieres saber cuáles más? ¡Te los contamos!

En esta línea, el largometraje Barcelona, noche de verano también es un "must" para cáncer. Y es que resulta que la trama de construye en torno a seis historias de amor y una única ciudad . El cometa Rose va a pasar. Unos piden un deseo pero otros esperan el fin del mundo anunciado por los Incas. Mientras tanto, una cena de amigos, un reencuentro inesperado , una fiesta de disfraces y una reunión familiar. En el fondo, todo por amor.

Déjate atrapar

El magnetismo que desborda este signo es parecido al que se encuentra en películas como Magicar Girl. Desde el realismo mágico, esta película consigue narrar la historia de Luis, un padre que sabe que lo que más desea su hija Alicia, de 12 años y enferma de leucemia, es un vestido de un personaje de ficción. El problema es que está desempleado, el vestido es carísimo, y lo tiene que conseguir antes de que no se cumpla el segundo deseo.

Para no defraudar a su pequeña, finalmente, su destino se cruzará con el de Bárbara, una joven con trastornos mentales, y con Damián, un profesor con un tormentoso pasado. Ambos intentan conseguir el dinero por todos los medios posibles.

Cuando Ane llega a nuestras pantallas, el magnetismo que desprende hace que no podamos dejar de mirarla. Se localiza en Euskadi, en el 2009. Lide trabaja como guardia de seguridad en las obras del tren de alta velocidad, un proyecto que genera protestas sociales en las calles. Cuando vuelve a casa después de trabajar y pasar la noche de fiesta, prepara el desayuno para dos, pero su hija adolescente, Ane, no está. Al día siguiente, ésta sigue sin aparecer. Lide mantiene la calma, seguramente su desaparición está causada por la fuerte discusión que tuvieron el día anterior. Buscando entre las cosas de Ane, se irá dando cuenta de que su hija es una persona a la que no conoce.

Otra de las histroias ideales para cautivar a cáncer es la de Pan negro (Pa negre), por su ingenio a la hora de contar una realidad tan cruda. Durante los duros años de la posguerra, en una zona rural de Cataluña, un niño llamado Andreu, cuya familia pertenece al bando de los perdedores, encuentra un día en el bosque los cadáveres de un hombre y su hijo. Las autoridades sospechan de su padre, pero Andreu intenta encontrar al culpable. En estas circunstancias, se produce en Andreu el despertar de una conciencia moral que se opone a la mentira como instrumento del mundo de los adultos.