Milán, septiembre de 1959. Han pasado ya tres años desde la trágica y triste muerte de Pietro Mori, el gran aventurero que realiza sus sueño abriendo unos grandes almacenes en la susodicha ciudad italiana. La tercera temporada de El Paraíso de las Señoras continúa enmarcada en un contexto de crecimiento económico y vorágine social, las mujeres desafían los conceptos establecidos y buscan revolucionar un sistema que les impide libertad. Ruptura de normas, transgresión y valores tradicionales que se esfuman con el vuelo del viento. Algo en apariencia positivo, pero que se verá empañado por las ideas oscuras de ciertas familias con mucho poder.

Y si no que se lo digan a Vittorio Conti, el mejor amigo de Mori, que deja su brillante carrera como publicista para continuar con el proyecto del difunto: reabrir los almacenes. El objetivo lo consigue, y esta preciosa iniciativa que se lleva a cabo gracias a la financiación de la poderosa familia Guarnieri de Milán, pronto resulta controvertida porque resulta que son gentes sin escrúpulos. Intenciones oscultas que se entrelazarán con triángulos amorosos, dificultades personales, realidades de clase social, entre otras adictivas tramas protagonizadas por personajes de lo más variopintos.

Tras la muerte de Pietro Mori, su vida cambia radicalmente . Estuvo lejos de Milán durante unos años, primero viajando por Europa y luego encontrando trabajo en Turín con Armando Testa. Los pocos ahorros que ha conseguido en sus hazañas por el continente, decide invertirlos en honrar la memoria de su mejor amigo. Reabre ese Paraíso de las Señoras con la ayuda de un préstamo concedido por el banco de los Guarnieri . De publicista, se convierte en empresario, aunque las cosas no le serán del todo sencillas porque su prestamista tiene otras intenciones para los terrenos donde posan los almacenes.

Marta Guarnieri

Hija de Umberto, se quedó huérfana de madre a los diez años y, a pesar del compromiso de su tía Adelaida, crece rebelde y termina en un internado suizo para conseguir que se centre.

Vaga sobre el futuro sin ideas claras, lo que sí sabe es que no quiere casarse, siente un alma artística y afronta la realidad con el entusiasmo un poco loco e ingenuo de la juventud. Descata también por ser curiosa y pícara, no se anda con rodeos y sobre todo no considera su condición de mujer como limitante.