El reconocimiento de un trabajo bien hecho siempre es motivo de alegría y fervor, pero... ¿qué ocurre cuando se ve empañado por la muerte de un ser querido? Pues que el festejo se torna agridulce, triste por aquel que no está, y alegre por el homenaje que se le ofrece. Y esta montaña rusa emocional es en la que surfean los primeros capítulos de 4 Estrellas, la nueva serie diaria de La 1 y RTVE Play. Una serie que engancha desde el primer minuto con Antonio Resines que interpreta a Ricardo, personaje con algunos secretos que se lleva a la tumba, o no. Toni Acosta, Marta Aledo, Dafne Fernández, Raúl Prieto, David Lorente o Carolina Rubio son algunos de los encargados de dar vida a este ir y venir de drama y comedia.

Resulta que Clara (Toni Acosta) , una antigua amiga de la infancia, ha vuelto con un secreto bajo el brazo... “Yo también soy parte de esta familia. Yo también soy una Lasierra”. Rita (Ana Gracia) una madre demasiado preocupada por las apariencias, va a tirarse de los pelos con la noticia. Marta (Dafne Fernández) , caprichosa y superficial, va a declararle la guerra desde el minuto uno. Y Silvia (Marta Aledo) , la bendita Silvia, hará todo lo posible porque la situación no se vaya de madre.

Toni Acosta da vida a Clara Rojo, la hija secreta de Ricardo Lasierra . Una mujer hecha a sí misma por las circunstancias que le han tocado vivir. Como espesctadores, ella será nuestros ojos , porque es la que llega al pueblo y es el detonante que hace estallar todas las tramas desde el primer capítulo. Ser la explosión no lo decide ella, sino los actos de su padre y una serie de secretos que se irán destapando a lo largo de los episodios.

Sus padres lo hicieron todo para que se preparara para dirigir el negocio familiar, pero no pasó de la carrera. Muy preocupada por el qué dirán, se casó con Andrés con la cabeza y no con el corazón, algo que le lleva a tener consecuencias.

Ana Gracia protagoniza a esta mujer matriarca , el pilar de la familia más viva del pueblo. Lucha po r sostener y proteger la estructura familiar que ella ha creado, cualquier amenaza la va a pelear para que no se rompa, para que permanezca y no se quiebre.

Raúl Prieto da vida a este chico hecho de Rock and Roll, un hombre empático, divertido, que no puede evitar meterse en líos. Él intenta hacerlo bien, pero no es capaz de esquivar la mala suerte. Se desvive por su bar y por algunas tramas que le harán vibrar.

Siempre ha querido vivir su vida sin ataduras, tomando riesgos y sin dar explicaciones. Fue el novio de Clara en la adolescencia y, a día de hoy, regenta uno de los bares más famosos de Vera. Pero los problemas le perseguirán aunque él no quiera.