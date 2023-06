RTVE Play celebra el Orgullo con nuevos contenidos LGTBIQ+

RTVE Play estrena nuevos contenidos para celebrar el Orgullo LGTBIQ+: 'Caballito de Mar', 'El hombre que dio a luz', 'Tom Daley: Ser yo es ilegal', 'In my skin', 'Ser o no ser', 'Retrato de una mujer en llamas', 'Una mujer fantástica' y 'Ya no quiero esconderme'.