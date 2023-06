Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Domingo 18 de junio

La programación de Televisión Española de esta noche del domingo 18 de junio te trae la gran final de la UEFA Nations League, con Croacia y España, que se disputan el oro a partir de las 20:20 horas en todas las plataformas de RTVE. Y si no te gusta el fútbol, también puedes disfrutar de los mejores documentales en La 2, esta noche con Peret como protagonista de Imprescindibles, y del mejor cine español en Versión española, con Requisitos para ser una persona normal, dirigida por Leticia Dolera.

Requisitos para ser una persona normal (2015)

¿Qué significa eso de ser normal? Es la pregunta que se hace Leticia Dolera en su debut en la dirección de largometrajes con la comedia Requisitos para ser una persona normal, la película que emite Versión española esta noche. Silvia Munt, Jordi Llodrá, Miki Esparbé y Alexandra Jiménez completan el reparto de una cinta que obtuvo tres premios en el Festival de Málaga —mejor guion novel, fotografía y montaje—, y tres nominaciones a los Goya, incluida mejor dirección novel.

Una cinta que arranca con María de las Montañas, a quien la vida no le sonríe: no tiene trabajo, la han echado de su piso, no tiene pareja y vive distanciada de su familia. En una entrevista de trabajo le preguntan qué tipo de persona es y, al darse cuenta de que no cumple ninguno de los requisitos para ser considerada "normal", se pone manos a la obra para convertirse en eso: una persona normal. Requisitos para ser una persona normal, disponible en RTVE Play desde las 22:35 horas hasta el 4 de enero de 2028.