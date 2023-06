Llega el verano pero RTVE Play sigue ofreciéndote más novedades que nunca para que las disfrutes durante tus vacaciones. Esta semana la plataforma gratuita de directos y VOD comienza a teñirse de arcoíris con el estreno del videopodcast original de Paloma del Río Ya no quiero esconderme, sobre la homofobia en el deporte, y el documental Tom Daley: ser yo es ilegal, sobre este campeón olímpico activista de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Además, no te pierdas la gran final de MasterChef 11; el estreno del videopodcast sobre cine El último programa; el cuarto episodio de La cámara de Gesell, dedicado a la ansiedad; o dos nuevos programas de Gen Playz XL, entre otros. Echa un vistazo a nuestra agenda ¡y apunta!

Deportes

Si eres un gran amante de los eventos deportivos, toma nota porque la semana del 19 de junio viene cargada. Enganchando con la semana anterior, continúa la competición del Eurobasket femenino que se juega en Eslovenia e Israel. La competición europea llega a su recta final y el domingo 25 podrás vivir la gran final en RTVE Play, además de los partidos de semifinales y alguno de los cuartos de final. ¿Conseguirá la selección española colgarse una medalla?

No obstante, si lo tuyo no son los triples ni las cintas, no te preocupes. A partir del miércoles 21 comienza el Campeonato de Europa Sub 21, uno de los torneos favoritos para la selección española en esa categoría. Hasta la fecha el conjunto nacional es el país que más trofeos de este evento posee con un total de cinco. En esta nueva edición que se celebra entre Georgia y Rumania, la Rojilla está situada en el grupo B, donde se enfrentará a Croacia, Rumanía y Ucrania. ¿Harán los deberes los de Santi Denia y revalidarán el titulo?

Y si esto te sabe a poco, aún hay mucho más. Si además del baloncesto y del fútbol quieres más deporte, a partir del miércoles hasta el 2 julio podrás disfrutar de los Juegos Europeos de Cracovia y la región de Polonia Menor, donde se citarán 7000 atletas de 48 países distintos para competir en 29 disciplinas diferentes. RTVE Play te ofrecerá gran parte de estos deportes, como la entrega de medallas. ¿Escucharemos en más de una ocasión el himno nacional en este evento?