Las mujeres de Peret: el amor de su vida y su última novia

"Fue la mujer del representante de artistas la que cumplió la misión de iniciarme en el sexo. Un día me hizo llegar el recado de que su marido tenía que verme con mucha urgencia para entregarme unas partituras. Fui a sus casa, pero allí no había ni marido ni partituras. Urgencia sí, mucha", así comenzó la ajetreada vida amorosa de Peret, contada por el mismo artista. Acompañába a su padre, vendedor ambulante, cuando tenía que viajadr por Cataluña y Baleares: "Mi padre me contó dos mentiras: una es que entre los gitanos no había putas ni maricones. La otra es que ser una de esas dos cosas era signo de cierta bajeza".

Según él, creció rodeado de putas en el barrio de Mallorca, donde residía. Conoció a una de ellas, Lola, una paya con quien empezó después a salir. Al mismo tiempo, tenía otra pareja en Barcelona, Angelita, que era ladrona. No se conocían entre ellas, pero sabían de su existencia. Peret se acabó enamorando de Lola, con quien se fue a vivir a Valencia. Sin embargo, su familia no apoyaba esa relación e hizo todo lo posible por que se terminara. El artista cuenta en el Imprescindibles que protagoniza, Peret, yo soy la rumba, cómo le enviaron un telegrama para avisarle de que su madre se estaba muriendo, que tenía que viajar para despedirse de ella: "Mi madre se puso de rodillas y me dijo que le prometiera que no volvería con esa paya".

Fuensanta, el amor de su vida Peret se casó después, en 1957, a sus 22 años, aunque no estaba enamorado. A pesar de haber empezado con mal pie, acabaron pasando 50 años juntos. Su nombre es Fuensanta Escudero, el amor de la vida de Peret. Fue con ella con la que formó una familia, tuvo a sus dos hijos, Pedro y Rosita, y hasta le dedicó una de sus canciones. "Cada vez que oigo cantar a mi santa, ay, corren por mi cuerpo, gitana morena, cosas extrañas", así comienza la letra del tema "Mi Santa". Peret junto a su familia, Fuensanta, sus dos hijos y su madre ©RADIALPRESS GTRES Peret era un hombre muy familiar, le gustaba compartir tiempo con sus hijos y su espero, pero no era fiel. A lo largo de su matrimonio, el cantante estuvo conociendo a otras mujeres. Nunca se llegó a divorcial legalmente de Fuensanta, pero no fue con ella con quien pasó sus últimos años de vida.