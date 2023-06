El 27 de agosto de 2014 el mundo de la música lloraba la pérdida de uno de sus cantantes más famosos. Pedro Pubill Calaf, más conocido como Peret, moría a los 79 años después de anunciar apenas un mes antes que le habían diagnosticado un cáncer. Aclamado como el rey de la rumba catalana -género cuya creación reivindicó siempre-, el intérprete se mostraba positivo al dar a conocer su enfermedad al público, con quien deseaba compartir pronto su nueva música. "¿No era acaso yo quien cantaba que es preferible reír que llorar y que así la vida se debe tomar? Pues en ello estoy", decía a finales de julio en un comunicado.

Peret se encontraba inmerso en el trabajo cuando recibió el diagnóstico: estaba ultimando el lanzamiento de un álbum íntegro en catalán, además de "dar forma a la grabación" de uno en castellano. Aquel proyecto, sin embargo, no salió a la luz hasta años más tarde, de forma póstuma. A Peret le habían detectado un cáncer: "Los médicos me aseguran que no tardaré mucho en subirme de nuevo a los escenarios, que es lo que más me gusta en el mundo", aseguraba entonces, afirmando que "una enfermedad como esta hay que afrontarla con entereza y optimismo".