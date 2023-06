El Pescaílla o Peret, ¿quién creó la rumba catalana?

¿Quién es el verdadero padre de la rumba catalana? Dos artistas se disputaron la creación del género: Antonio González 'el Pescaílla' y Pedro Pubill 'Peret'. Ambos reivindicaron la invención de la rumba catalana a principios de la década de los 60, aunque ninguno logró que se les reconociese de forma unánime. El documental Peret, yo soy la rumba, ya disponible en RTVE Play, nos acerca a la polémica que surgió alrededor de este término, un nombre que nació en Madrid, según afirma el músico Petitet.

Rumba flamenca frente a rumba catalana

Peret siempre defendió que él fue el padre del género, aunque sí que rechazaba que se refiriesen a él como rey de la rumba catalana. "Yo no soy el rey de nada. Soy el creador. He creado un estilo, he creado un género que es la rumba catalana. Quien diga lo contrario, miente", decía. Frente a la rumba catalana existía una rumba flamenca que, según aquellos cercanos a Peret, era el género en el que se manejaba el Pescaílla, pareja artística y sentimental de Lola Flores. "Hay mucha gente que confunde la rumba flamenca con la rumba catalana o gitana. Lo que hacía el Pesca era más rumba flamenca, que no es el estilo que hacía el abuelo", asegura el nieto de Peret en el documental.

Lo aseguraba también su abuelo en el capítulo que dedicó la serie documental Pop Español a la rumba catalana, emitido en el año 2000. Allí Peret confesaba su admiración hacia el Pescaílla, de quien se declaraba fan, pero marcando las diferencias de estilos. "El Pesca ha sido uno de los mejores artistas que ha dado Cataluña, junto con Carmen Amaya. Pero él era otra rumba la que hacía, no es lo que el público conoce como rumba catalana. Aunque fuera catalán, él era flamenco. Él se ganaba la vida haciendo flamenco y cantaba una rumba flamenca", explicaba. El cantante iba un paso más allá: "De hecho, no hay ningún tema que podamos decir que es del Pesca. El Pesca lo que hacía era sus versiones por rumba y cantando flamenco, y esto es lo que ha hecho mejor que nadie. Pero la rumba catalana es otra cosa distinta". Entonces ¿qué es la rumba catalana? Según Peret, el éxito del género era el ventilador, las palmas y "que el ritmo no es rumba. El ritmo en realidad es rock".