El poeta José María Pemán escribió estos versos para ella. Torbellino de colores / no hay en el mundo una flor / que el viento mueva mejor / que se mueve Lola Flores. Lola, la Faraona, era inconmesurable, única. "Eres el arte, eres la más diosa de todas", le dijo Rocío Jurado. "España entera te debe un homenaje, te debe la gloria del arte de España". Y lo decía la Jurado, 'la más grande'.

No había rivalidad entre ellas, más bien respeto, admiración y cariño. Los mismos sentimientos que Lola despertaba entre el público. La mujer estaba a la altura de la artista y el personaje a la altura de su leyenda. Cantaba, bailaba y recitaba con el corazón, y por eso era única. Así hablaba de ella The New York Times tras su primera actuación en EEUU, fue en 1953: "Lola Flores, una artista española. No canta ni baila, pero no se la pierdan". Era una estrella en vida y lo sigue siendo hoy, 25 años después de su muerte

13.48 min Para todos La 2 - Para todos la tele - Lola Flores

De La Faraona se ha contado todo, su vida, su obra y sus milagros. Algunas cosas se han descubierto una vez fallecida, un 16 de mayo de 1995. Otras las contó ella, en las revistas y en los programas de televisión. Ella nos regaló momentos inolvidables, algunos de ellos forman parte del acervo cultural español. Desde la boda de Lolita y su ya popular "Si me queréis algo irse" al pediente perdido en el Florida Park o el revelador "¿Quién no se ha dado un 'pipazo' con una amiga?". Pasen y vean.

00.34 min Lola Flores con sus hijos: piscina y gazpacho (1973)

Corría 1973 y Lola Flores abría las puertas de su casa de Marbella, 'Los Gitanillos', a un equipo de TVE. La vemos con un atrevido biquini de lunares bañándose en la piscina junto a sus hijos pequeños, Antonio y Rosario. Luego, con un biquini de flores y pareo, la vemos preparando un gazpacho en la cocina y a su lado está Lolita, que tan solo tenía 15 años. Las imágenes corresponden al programa ¿Le conoce usted?, dedicado la artista.

00.56 min Imprescindibles - El famoso pendiente de Lola Flores

En 1977 José María Iñigo presentaba 'Esta noche... fiesta', un programa de variedades que se grababa en la sala Florida Park, situada en el parque de El Retiro, de Madrid. Mítica sala y mítico el momento en el que Lola Flores interrumpe su actuación. "Perdón, pero se me ha caído un pendiente en oro", decía mientras las guitarras seguían sonando. "Bueno, ustedes me lo vais a devolver porque mi trabajito me costó", añadía Lola, ya desesperada. "Muchas gracias de todo corazón pero el pendiente, Íñigo, no lo quiero perder, eh, por favor... ¡Vamos allá!".

En 1981 se confesaba en TVE a Jesús Hermida y le contaba cómo fueron sus inicios, de Manolo Caracol y de su debut en el teatro Foltalb, de la Gran via. "Ahora todo se convierte en bancos, y luego dicen que no hay dinero", contaba entonces. "Ganaba 30 duros", recordaba. Con 13 años rodó Martingala y le pagaron 13 000 pesetas. "En mi primer contrato con Cesáreo González me pagaron 6 millones, me compré un Cadilac, mi casa y mis primeras joyas". Al fondo, con la guitarra en la mano, se ve y escucha a Antonio González, 'El Pescaílla'.

06.19 min Lola Flores estalla en la boda de Lolita: "Si me queréis, irse"

En 1983 Lolita ya era una mujer de 25 años que se casaba con el argentino Guillermo Furiase en la iglesia de la Encarnación de Marbella. La avalancha de gente fue tan grande que fue imposible oficiar la ceremonia. "Maldigo la hora en que elegí este pueblo para celebrar este enlace", decía Lola. Los novios finalmente tuvieron que darse el 'sí quiero' en la sacristía. Antes de entrar Lola estallaba delante de los invitados y toda la gente entró en la iglesia. El templo, con un aforo para 1 200 personas, se llenó con unas 5 000. "¡No se puede casar!. Así que si me queréis a mí, ¡marcharse! ¡Si me queréis algo, irse!", decía casi sin voz.

Tres años después y de la mano de José María Iñigo se le hizo un homenaje en la sala Scala Meliá para hacerle entrega del León de Oro. Con ella estaban su madre Rosario, su hermana Carmen Flores, su marido y sus hijos Antonio y Rosario. Asistieron, entre otros, Los Marismeños, Juanito Valderrama, Manolo Escobar, Camilo Sesto, Felipe Campuzano, Chiquetete, Marujita Díaz, Sara Montiel...Lola, muy emocionada daba las gracias a los presentes y a los ausentes. Y a su hija Lolita que la veía desde casa. "Y lo voy a decir, por qué no. Creíamos que ibas a perder el hijo que llevas en tus entrañas, y yo se lo pedí a Dios y no lo vas perder".

En 1985 grabó el programa 'La noche del cine español'. En la entrevista le preguntan a Lola por la popularidad y ella respondió con mucho arte, como hacía todo. "Una artista vive de la prensa y la popularidad y el día que te falte... ya se acabó todo. ¡Yo es que me tengo que vestir de buzo para ir a la calle!. Hay artistas que no las conocen tanto, pero a mí me conocen con un pañuelo en la cabeza, metida en un taxi... ¡Soy la artista más popular de España!".

01.27 min El momento "más viral" de Lola Flores

Uno de los momentos de la antología televisiva de Lola Flores fue en 1984, en el programa 'La clave', de José Luis Balvin. Cuando le preguntan por qué abandonó la bata de cola. Ella responde que para nada, que la sigue utilizando. "Pero cuánto hace que no me véis. Si no me la quito. Moriré con ella, no en el escenario, por supuesto. Pero a lo mejor pido que en la caja me la metan". Y añade... "la bata de cola". Todos los invitados al programa se parten de la risa y resulta casi imposible seguir con el programa.

Los problemas con Hacienda le dieron muchos dolores de cabeza. De ello hablaba en 1993, en 'Queridos cómicos', un espacio dedicado a rendir tributo a los artistas españoles. La entrevista se hizo en Jeréz de la Frontera, su lugar de origen. "Donde me han defendido ha sido en América. ¡Hacerte esto a ti, ¡Sentarte en el banquillo! La gente alucina. Los que me han hecho daño, los políticos, serán sustituidos, yo no tengo sustituta, yo me moriré siendo Lola Flores!". De ella se dice que es la inventora del crowdfunding, ya que tuvo a bien pedir una peseta a cada español para saldar su deuda.

04.25 min Estos son algunos rótulos finalistas de los espectadores que titularon el bloque MI NOMBRE ES RAP en el programa #chyronmania de Cachitos. ¿Q seria de la historia musical de este país sin la Flores. Sirven igual para un rap como para un descosido. No hay género q se les resista¿ ¿Si me queréi, irsen con todo el flow¿ ¿Junto con el `Mola Mazo¿ de Camilo Sexto, la vanguardia de la modernidad en España. Del playback, mejor no hablamos¿.

Fue la más flamenca y la más moderna. Llevó como nadie la bata de cola y la moda yeyé. Cantó de todo: copla, flamenco, canción melódica, recitó como nadie ha recitado y... rapeó. Sí. Lola Flores, con vestido de cuero negro, hizo un rap en 1990. "Alvariño es cariñoso, besucón y muy fogoso, es el rey de los mafiosos que es lo que me gusta a mí, ay que sí. Alvariño ponme la mano aquí que la diño." Un simpático rap con trabalenguas incluido: "¡ Y como me la maravillaría yo!".

00.56 min José Luis López Vázquez trabajó con Lola Flores en 1983, cuando participó en la película 'Juana la loca de vez en cuando', una visión cómica de la corte de los Reyes Católicos.

En la filmografía de Lola aparecen 40 películas. Entre ellas, titulos tan destacados como Embrujo, Ay, pena, penita, pena, Limosna de amores, La hermana Alegría, Casa Flora, Sevillanas... Pasó de un género a otro con mucha soltura. E incluso rodó una divertida comedia con los mejores actores de la época, desde Fernando Fernán Gómez a José Luis López Vázquez. Era, Juana la Loca de vez en cuando en la que hacía de la reina Isabel la Católica.