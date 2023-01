Dolores Flores Ruiz, es decir, Lola Flores, nació en Jerez de la Frontera. Fue bautizada en la iglesia de San Miguel. Su infancia transcurrió “en clase media bastante bien, aunque estuve solita por algún tiempo, ya que mis hermanos vinieron bastante más tarde”. Todos estos datos los dijo en una entrevista el 12 de diciembre de 1963 en el programa Momento del destino.

La cantante, bailaora y actriz nació el 21 de enero de 1923 en el municipio gaditano. Falleció el 16 de mayo de 1995 en Alcobendas. Cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, recuperamos en esta publicación algunas de las entrevistas más destacadas en Radio Nacional y recogemos algunas de sus palabras. Además del Documentos RNE “Lola Flores, el torbellino en escena” y una sesión tesoro del programa Discópolis con seis canciones.

En esta entrevista de 1963 quiso puntualizar que ella no fue una niña prodigio, sino “una niña simpática, graciosa, que bailaba y cantaba, pero no de estas ‘ripipi’. Una niña normal andaluza 100%”. Como referentes suyos señaló el nombre de Pastora Imperio, “cuando empecé a querer ser artista” siempre pensaba en ella.

Se mostraba rotunda a la pregunta sobre porque no le gustaba cantar en ‘playback’: “Soy un artista muy personal en eso. Hay veces que yo me retraso y vuelvo a cogerme otra vez con la música en el momento oportuno, que yo lo creo oportuno. Entonces para mí siempre es mucho mejor que la orquesta vaya a mi ‘show’, que me vaya al mismo tiempo que yo”.

En el corazón

En 1978 dijo de sí misma que “no cabe duda de que soy un mito, soy una artista que llega muy hondo en el pueblo español, y en América, también afortunadamente. Cuando el público hace a un artista, como me hicieron a mí, es más difícil porque no es una cosa a base de un disco, sino que poco a poco se ha ido fraguando el artista y el público fijándose en las cosas buenas que pueda tener. Yo me he metido, creo, en el corazón de ellos”.