¿Qué significa eso de ser normal? Es la pregunta que se hace Leticia Dolera en su debut en la dirección de largometrajes con la comedia ‘Requisitos para ser una persona normal’, propuesta de este domingo en ‘Versión española’.

En el programa, moderado por Cayetana Guillén Cuervo, participan Manuel Burque, cómico, guionista y coprotagonista junto a Leticia Dolera de la película; y la actriz y guionista Anna Marchessi.

Silvia Munt, Jordi Llodrá, Miki Esparbé y Alexandra Jiménez completan el reparto de una cinta que obtuvo tres premios en el Festival de Málaga -mejor guion novel, fotografía y montaje-, y tres nominaciones a los Goya, incluida mejor dirección novel.

‘Requisitos para ser una persona normal’

A María de las Montañas la vida no le sonríe. No tiene trabajo, la han echado de su piso, no tiene pareja y vive distanciada de su familia. En una entrevista de trabajo le preguntan qué tipo de persona es y, al darse cuenta de que no cumple ninguno de los requisitos para ser considerada “normal”, se pone manos a la obra para convertirse en eso: una persona normal.