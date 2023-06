La protagonista, es diseñadora de sonido y pasa muchas horas sola en el estudio, grabando efectos sala, wild-tracks, editando, mezclando. Allí se siente segura, a refugio. En esas cuatro paredes se olvida de los problemas, dejando fuera las maltrechas relaciones que mantiene con su ex, con su madre y con sus compañeros de trabajo. Su pesadilla comienza el día que ve a sus compañeros rehaciendo el trabajo que había hecho ella. "Está fuera de sincro", le dicen. Luego es ella, la que verbaliza el problema. Es consciente de que escucha el sonido con retraso y esto pone en peligro su vida, haciendo que entre en una espiral de terror.

Juanjo Giménez Peña dirigió Tres e hizo un sentido homenaje a los profesionales que diseñan el sonido de las películas. Una labor en la sombra, pero también en el silencio de un reducido estudio de grabación: un silencio necesario para generar sonidos. Javier Ocaña, al que solemos ver en 'Historia de nuestro cine', conecta Tres con cintas de culto como Blow-up, de Michelangelo Antonioni; Impacto, de Brian De Palma; y La conversación, de Francis Ford Coppola.

Marta Nieto es el eje de la historia. Su personaje no tiene nombre: nadie lo pronuncia, no se dice en ningún momento. El director lo quiso así para remarcar el vacío existencial del personaje. ¡Está tan perdida que ni ella sabe quién es! Junto a Marta Nieto están Miki Esparbé, Francisco Reyes, Luisa Merelas y Cristina Iglesias.

Una enfermedad real

La disincronía auditiva es una patología real, como contaba el director a RTVE. "Es una enfermedad muy poco común, pero existe. Yo no tengo miedo a padecer esa enfermedad, pero si miedo a desincronizarme con el mundo. Creo que a mucha gente le sucede, ¿no?: no esta sintonía con lo que sucede a su alrededor o que se te escapa el presente. Más que miedo, eso es una cosa que realmente experimento y creo que más gente lo experimenta. De hecho, mucha gente, después de los pases de prensa, me comenta que se siente identificada con cómo se siente el personaje".