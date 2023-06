Podríamos decir que, en España, el acceso a la vivienda se ha vuelto bastante complicado, pero más aún lo es hoy en día el acceso a un hogar digno y adecuado, que nos permita vivir de manera saludable.

La Organización Mundial de la Salud en 2018 ya vinculó la salud a la vivienda publicando una guía con varias directrices. Ahora, el Consejo General de Colegios de Médicos y el de Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha ido un paso más allá y, tras analizar la situación conjuntamente, han encontrado las siete características que debería tener una vivienda para resultar conveniente para la salud y no padecer lo que denominan el ‘síndrome del edificio enfermo’:

1. Bienestar térmico

“Es bastante sorprendente, pero las casas en España no están bien aisladas. Hay muchísimas viviendas en nuestro país que se construyeron antes de 1979, cuando se promulgó la primera normativa sobre el aislamiento. Todo lo que hay construido anteriormente y no está reformado no tiene ningún aislamiento, con lo que ello conlleva”, se lamenta Alfredo Sanz Corma, presidente de CGATE.

Este aspecto se vuelve cada vez más complicado, con las temperaturas extremas que vivimos con el cambio climático. “Se estima que el 10% de los hogares de España son incapaces de mantener una temperatura adecuada que permita confort”, añade el arquitecto. Esta temperatura va de 23 a 25 grados centígrados en primavera y verano, y de 21 a 25 en otoño e invierno.