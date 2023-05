Ciberdelincuencia: Aprende a protegerte

¿Te ha pasado lo del SMS de un banco diciendo que debes firmar un documento que no has solicitado? ¿O el mail de la empresa de transporte con un enlace de seguimiento de un paquete que no has pedido? ¿O el WhatsApp de alguien que dice ser un familiar atrapado en el aeropuerto de otro país? Las estafas a través de Internet siguen multiplicándose.

Cada vez es más necesaria la prevención y la formación para que no caigamos en estas trampas. Precisamente de esto controlan mucho en el departamento de ciberdelincuencia de la Guardia Civil. Un departamento con el que habló Victoria de Brigada Tech para aprender qué debe hacer alguien que ha sido víctima de un delito tecnológico: robo de datos, de identidad, troyano, bloqueo de móvil o PC…

Así se preparan en la Guardia Civil En la Guardia Civil son muy conscientes de la importancia de la formación tecnológica. Por eso, contratan a profesionales de ciberseguridad y a empresas expertas en el tema para que les den charlas y formación. De ese modo, se refuerza el equipo de ciberseguridad del Cuerpo. Cada vez es más necesaria la prevención y la formación para que no caigamos en estas trampas. RTVE Contaban a Victoria que el mundo del ciberataque es muy amplio, hay numerosos ataques de mil tipos y que, por eso, siempre están en continua formación. La diferencia con el phishing es el medio por el que se hace la estafa; en el phishing es principalmente a través de correo electrónico y en el smishing se hace con SMS. RTVE Según las fichas oficiales del Ejercicio del año 2021 se han recogieron aproximadamente 120.000 denuncias referidas a la ciberdelincuencia, y casi el 90% de estas denuncias estaban relacionadas con estafas. Este tipo de denuncias ha aumentado en los dos últimos un 200% y se espera que siga aumentando con los años, porque es algo muy complicado de frenar.

Los ciberdelitos más comunes Las denuncias que más suelen tener son las referidas a estafas en la red. La casuística es inmensa y muchas veces se solapan modus operandi. Estos son los casos más comunes: Cuando te llega un mensaje de alguien que no conoces ya sea por WhatsApp, por correo electrónico o SMS¿ desconfía. RTVE Estafas relacionadas con comercio digital (e-commerce) : Los ciberdelincuentes crean páginas web falsas de venta de productos o imitan páginas web oficiales (lo que se conoce como phising) con dos objetivos: embaucar para el pago por un producto que nunca llegará o bien usurpar los datos de los medios de pago que se introducen (tarjetas de crédito, Paypal…)

Falsas inversiones con criptomonedas.

Fraude conocido como BEC (Business Email Compromise): Es un tipo de engaño donde los cibercriminales suplantan cuentas de correo electrónico, especialmente de pequeñas empresas o PYMES, con el fin de engañar a las víctimas para realizar transacciones financieras a cuentas corrientes controladas por los delincuentes.

Los cibercriminales envían mensajes de texto suplantando a bancos, con diferentes excusas, induciendo a las víctimas a pinchar en algún link adjunto al SMS. Una vez que la víctima pincha, le redirecciona a una página web falsa de ese banco (un phising) desde la cual roban las claves de acceso. Después hacen transacciones bancarias desde la cuenta de la víctima.