A estas alturas, nadie se sorprende al ver que nuestros móviles tienen acceso a Internet o que, incluso, en nuestros relojes podemos leer mensajes de Whatsapp. Poco a poco nos hemos ido acostumbrado a que las cosas tengan Internet. ¿Sabías que hay un término para describir precisamente eso? Hablamos de loT o, lo que es lo mismo, Internet de las cosas.

¿Y esto qué es? Muy sencillo: decimos Internet de las cosas para referirnos a dispositivos conectados entre ellos y a la nube. O sea, una lámpara conectada a tu móvil y, a su vez, a Internet o una nevera que pide huevos a una tienda online cuando detecta que se están agotando es Internet de las cosas.

“ Se trata de conectar tu hogar no solo a Internet sino entre dispositivos “

Piénsalo bien. Hace años nos habría pensado inimaginable poder ver una serie de televisión en nuestros móviles. O ver en una tablet a distancia cómo una aspiradora está dejando como los chorros nuestra casa. ¿A que esto ya lo has normalizado? Pues que no te extrañe que, en breve, todo tenga chips. Desde nuestros cepillos de dientes hasta cualquier electrodoméstico de la cocina.

Domótica y hogares conectados

Si hablamos de Internet de las cosas debemos también habar de domótica. ¿Te suena este concepto? La domótica es el conjunto de técnicas ideadas para automatizar una vivienda a través de la tecnología. Seguro que en alguna ocasión has dicho aquello de “OK Google, ¿qué tiempo hará mañana?” o “Alexa, pon una canción de mi grupo favorito”. Pues eso se podría considerar domótica. Se trata de conectar tu hogar no solo a Internet sino entre dispositivos. O sea, poder ver las cámaras de seguridad de casa en tu móvil es domótica. Y encender la calefacción a distancia para que tu hogar esté calentito al llegar… también lo es.

Charo y Ricky de Brigada Tech visitaron una casa particular de Donosti donde la domótica tiene gran protagonismo. Y pudieron comprobar in situ cómo el Internet de las cosas puede facilitarnos la vida no solo en comodidad sino en otros aspectos como el ahorro energético.