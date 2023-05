El 13 de mayo a las 21.00 tendrá lugar el momento del año más esperado por los eurofans, Blanca Paloma se sube al escenario en Liverpool para deleitarnos con su EAEA en el Festival de Eurovisión 2023. Que tiene una gran voz y una gran presencia es un hecho, sin embargo, ¿qué le influye a la hora de cantar? En Ahora o Nunca, el programa de la 1 de RTVE, repasamos algunos factores que entran en juego al realizar esta acción.

Factores que entran en juego a la hora de cantar

¿Cuántas veces has oído aquello de que Freddie Mercury lograba cantar así por la postura de sus dientes? Bien, pues no es tan descabellado afirmar esa teoría. Y es que, la forma de la cavidad bucal y los dientes es uno de los factores que influyen a la hora de cantar. En ese caso, Mercury tenía cuatro incisivos más de lo que es habitual y, por eso, incluso él mismo, decía que era el motivo de que su voz fuera tan "especial". Aunque, como han afirmado en el espacio presentado por Mónica López, probablemente su magia venía de las cuerdas vocales.

Las cuerdas vocales no son cuerdas, sino pliegues y tenemos cuatro. El par inferior, como explica López, serían las "cuerdas verdaderas", es decir, las que ayudan a formar los sonidos porque vibran al paso del aire. Por otro lado, los pliegues superiores se llaman "cuerdas falsas", pues no intervienen en la formación de sonido y sirven para que no nos atragantemos.

Siguiendo en la línea, las cuerdas "verdaderas" de los hombres miden de 17,5 a 25 milímetros. Mientras, en las mujeres miden algo menos, de 12 a 17,5, y por eso normalmente tienen la voz más aguda.