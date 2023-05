Más de 100 artistas han desfilado por el escenario de Cover Night mostrando su habilidad de versionar grandes temas de la música. Algunos de ellos, incluso, se han atrevido a tocarlos en directo. Otros, han seleccionado canciones compuestas o interpretadas por miembros del jurado o por alguno de los presentadores del formato. Sin embargo, y pese a que cada uno de ellos es especial por algún motivo, Miguel Bosé tiene claro que hay un concursante que, a pesar de haber sido eliminado de la competición hace varias semanas, permanece en su recuerdo.

Se trata de El Charro de Triana, el sevillano que más siente México. El concursante llegó a Cover Night en el primer programa y consiguió hacerse con la cabina 9 con una versión mariachi de ‘Te quiero, te quiero’ de Nino Bravo. Charro tuvo una conexión muy especial con Miguel Bosé cuando le relató lo importante que era México para él. A pesar de que es una tierra que todavía no había visitado, a raíz de la música de Alejandro Fernández y de descubrir que tiene un antepasado originario de México, Charro siente un profundo amor por el país.

04.58 min La promesa de Miguel Bosé que ha emocionado a Charro

Miguel Bosé, cautivado por la historia, le prometió que se haría cargo de que Charro viajase a México, que le recibiría en su casa y que le presentaría a su ídolo Alejandro Fernández. La emoción que sintió Charro se reflejó en su rostro.

“Me tocó mucho el personaje y la historia de Charro, especialmente por lo que era él y por su sueño, que se va a cumplir”, ha señalado Miguel. “Qué generoso fuiste, Miguel”, le ha dicho Ruth Lorenzo al revivir este momento. “No, respondía a algo que a mí un día me hicieron y me pidieron. Es devolver lo que se te da”, ha añadido. Ha sido en este momento cuando Ruth ha alabado el carácter y el buen hacer de Miguel. “Lo que a mí me demuestra que lo que, sin conocerte siempre he pensado de ti, es real: que eres un dios con los pies en la tierra”, ha concluido Ruth Lorenzo.