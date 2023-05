Estos son los finalistas de Cover Night

J Kbello, José Luis Jaén, Virginia Alves y Jesús Martí son los cuatro concursantes que se han colado en la final de Cover Night. Tanto J Kbello (ocupante de la cabina 3) como Jesús Martí (ocupante de la cabina 6), han permanecido en el programa desde el inicio de este. De hecho, J Kbello fue el primero de todos en actuar. Por su parte, José Luis y Virginia entraron en el programa 3 y, semana tras semana, han defendido sus cabinas 2 y 7, respectivamente, a capa y espada. Esto es un repaso de los puntos fuertes de cada uno de ellos.

Virginia Alves, una estrella 360

Virginia no deja ningún cabo sin atar antes de salir a un escenario. Conoce perfectamente su voz y sabe cómo manejarla para llevar a los espectadores y oyentes por donde ella quiere. Nos ha demostrado que conquista cantando en cualquier idioma y no se le resiste ningún género, aunque su favorito es el soul. No se amedrenta, sino que afronta cualquier reto que le propongan con valentía. Sin ir más lejos, una semana Mónica Naranjo le planteó cantar en español y a la semana siguiente cumplió su promesa interpretando, encima, el famoso ‘Sobreviviré’ de Mónica. Además, Virginia se encarga de los arreglos musicales de las covers que interpreta y se confecciona su propio vestuario acorde a la actuación que va a realizar.