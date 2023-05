Dani Fernández tiene a sus espaldas una sólida trayectoria musical. El cantante representó a España en EuroJunior con tan solo 14 años y formó parte del famoso quinteto musical Auryn. No obstante, hace unos años emprendió su camino en solitario y su nombre ya es sinónimo de fenómeno musical. Tras dos álbumes de estudio -el segundo de ellos con cinco discos de platino-, Dani Fernández regresa con nueva música y nos ha traído su ‘Plan Fatal’ al escenario de Cover Night.

“Sin mi público, sin mi gente, no podríamos estar hablando de todo esto”, ha confesado Dani a Ruth. Después de interpretar su tema en el escenario, Dani se ha trasladado al backstage del programa para poder intercambiar unas palabras con David Angulo y María Subirà, que acababan de ser eliminados de la competición. Como el mismo Dani ha dicho, “artísticamente”, no se atrevía a dar consejos. Pero sí que ha reconocido que en el mundo de la música “subir y bajar” es lo habitual y que para él, lo más importante es dejar a un lado las dudas y confiar en el talento de uno mismo. “Si no creemos en nosotros mismos, nadie va a creer. A lo mejor es un ‘no’ hoy, pero nunca se sabe cuándo va a venir el ‘sí’”, ha concluido.