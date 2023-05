Hacía varias semanas que Antonio Orozco no se subía a un escenario a interpretar una de sus canciones. El cantante ha escogido el plató de Cover Night para volver a ese “lugar seguro” que es un escenario para volver a tocar y cantar en directo. El catalán ha cantado ‘Entre sobras y sobras me faltas’, uno de sus temas más recientes que ha interpretado junto a Sebastián Yatra.

Al terminar la actuación, Antonio se ha emocionado al explicar la razón por la que su actuación en Cover Night ha sido tan especial para él. “Hace poco más de un mes me operaron de las cuerdas [vocales] y, psicológicamente, enfrentarme al escenario, al piano… era como un salto al vacío”, ha expresado. No obstante, como siempre, ha estado sublime sobre el escenario.

Cuando Ruth Lorenzo ha regresado a escena, estaba muy emocionada por lo que acababa de escuchar. “Déjame decirte, Antonio, que no solo el jurado, sino que en el backstage estábamos todos con las lágrimas en los ojos. Tienes una de las voces más bellas que yo he escuchado jamás y una manera de escribir inconfundible”, le ha comentado Ruth. “Mi voz es una casualidad: me la encontré casi sin querer, pero cuando me pasó eso [en referencia a su problema con las cuerdas vocales], no sabía que estaba tan enganchado y necesitado de la música”, ha añadido Antonio. Por suerte, Antonio está de vuelta y regresa para quedarse.