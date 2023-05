¿Quién iba a imaginar que los coches nos avisarían del fallo de una pieza? ¿O que un frigorífico sabría cuándo falta un alimento? ¿O que un robot escanearía tu casa para barrer el polvo? Ya hemos normalizado que los lugares cotidianos se están digitalizando.

Pero ¿qué ocurre con los lugares que no solemos frecuentar? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el ejército? Los barcos y aviones del ejército español también se están modernizando. Pero esto no serviría de nada si el centro de coordinación de estos aviones o barcos no se modernizaran del mismo modo.

Quizá no lo sabías, pero las Fuerzas Armadas españolas están en proceso de transformación digital. Y se está llevando a cabo a través del proyecto BACSI: Base aérea conectada, sostenible e inteligente.

¿Y en qué consisten las BACSI? Cuando todo está conectado Bacsi (Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente) es el nombre que tendrán las bases aéreas del futuro del Ejército del Aire español. Básicamente, una BACSI es una Smart city militar. O sea, una miniciudad donde las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial tengan protagonismo. BACSI, como su nombre indica, consiste principalmente en conectar los distintos elementos que constituyen una base aérea: conectar a las personas, conectar sus ideas y conectar las cosas. Se busca que las Bases Aéreas del futuro sean totalmente eficientes, comprometidas con el medioambiente, productivas, seguras, conectadas globalmente, dotadas con las últimas tecnologías… ¡Que la información vuele tan rápido como los aviones!

Base Aérea Maestranza de Albacete La base aérea de Albacete (MAESAL) es la más avanzada como Smart City. Charo y Ricky, de Brigada Tech, pudieron comprobar en primera persona cómo esta base tiene los medios más avanzados en mantenimiento y fabricación de aviones militares. Entre otras cosas, vieron impresoras 3D que fabrican piezas para los aviones, brazos robóticos que realizan acciones de mantenimiento, y escáneres que detectan fallos en las aeronaves y radiografías con infrarrojos. Charo y Ricky viajan hasta Albacete para visitar la Base Aérea de la Maestranza. RTVE Además de todo esto, descubrieron cómo la inteligencia artificial gestiona todos los datos de la base.

Un robot para el mantenimiento de aviones Uno de los avances más llamativos de esta BACSI es el sistema robótico de ensayos no destructivos por rayos X y termografía. ¿Y esto cómo se traduce? Como un robot que inspecciona el estado de los aviones. Además, está diseñado en España. Este robot sustituye las viejas radiografías por tecnología digital por lo que permite efectuar 200 radiografías por hora (mostrando de forma instantánea el resultado en las pantallas de la sala de control), reduciendo el coste de los ensayos no destructivos sobre las aeronaves y sus componentes. Además de este robot, la MAESAL dispone de otro que permite la inspección por ultrasonidos con el fin de detectar problemas como corrosión, grietas por fatiga y humedad interna. El uso de esta tecnología tiene, además, otros beneficios como reducir los riesgos ambientales y aumentar la seguridad de los trabajadores ya que no son ellos quienes tienen que realizar acciones manuales sobre las aeronaves y sus piezas sino que son los robots quienes las llevan a cabo.