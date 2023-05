Las matemáticas tienen muchas más aplicaciones en la vida cotidiana de lo que, a simple vista, la mayoría podríamos pensar, y hoy traemos un caso que en algún momento puede resultar muy útil a cualquiera de nosotros, porque ¿quién no se ha visto alguna vez en la situación de organizar un evento y tener que lidiar con invitados que no se soportan?

La vida, a veces te sitúa ante desafíos de gran envergadura como asignar los asientos en las mesas de una boda en la que la prima tercera del novio no soporta a la nueva pareja de la madre de la novia, cenas de empresa en las que el técnico de sistemas tiene manía a una persona de cada departamento (como mínimo) u otros eventos que ponen en serio peligro la paz mundial o, por lo menos, la tuya.

Bien, pues las matemáticas, una vez más, están aquí para salvar el mundo. Como vimos en Comer, beber y… matemáticas, el cuarto programa de Una matemática viene a verte, presentado por la científica Clara Grima, este problema tiene solución, así que saca bolígrafo, papel y toma nota, que te vamos a explicar paso a paso cómo encontrar una solución matemático-diplomática para que puedas asignar a los comensales en diferentes mesas y que la fiesta transcurra en paz.

Tabla de incompatibilidades

Para empezar, este problema en concreto se engloba en la categoría de los llamados problemas de empaquetamiento con conflicto (cómo no), y se soluciona con la representación de un ‘grafo’. Lo primero que tienes que hacer es una tabla con los nombres en la que apuntarás quién no soporta a quién, una tabla de incompatibilidades.

Tabla de incompatibilidades Tabla de incompatibilidades entre invitados conflictivos RTVE

Una vez que tengas la tabla completa, el reto a resolver es: ¿Cuántas mesas necesitas como mínimo para que los invitados estén cómodos.

Grafo de tabla incompatibilidades La tabla incompatibilidades hecha un grafo RTVE

Para conocer esta respuesta, hay que representar un grafo: tienes que dibujar un círculo por cada uno de los invitados, un ‘nodo’, y ahora, mirando la tabla de incompatibilidades, traza una línea que parta de cada invitado y lo una con ese otro invitado con el que no se lleva bien. Dibujaremos tantas líneas de cada uno como tensiones existan con cada invitado. Es decir, a cada individuo lo conectaremos a través de líneas con todos y cada uno de los otros individuos a los que no soporta. No pasa nada, no se va a enterar. Este proceso lo repetiremos por cada uno de los invitados.



Una vez que tengamos plasmadas todas las incompatibilidades, llega el momento de determinar cuántas mesas necesitamos como mínimo para que todos estén contentos. Lo que tienes que hacer ahora es sacar los rotuladores y colorear los nodos del grafo, los círculos que representan a los individuos en este caso, de forma que cada color se asocie a una mesa, teniendo en cuenta que: dos nodos (invitados) unidos por una línea no pueden ser del mismo color, es decir, no pueden estar en la misma mesa.

Cuando ya lo tenemos todo coloreado, obtenemos el resultado que indica quienes se pueden sentar juntos y cuántas mesas necesitamos.



Cómo colorear el grafo Colorear el grafo para hallar la solución RTVE



Sabemos que la asignación de mesas en un evento puede resultar infernal, así que esperamos que esta información te haya resultado útil, puedes guardar este artículo para la próxima cena de empresa y no dudes en compartirlo si sabes que hay alguien que lo necesita.

