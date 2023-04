Dice la RAE que millonario es un concepto relacionado con una cantidad de uno o varios millones, especialmente de dinero. Recuerda, especialmente de dinero. O sea, que atendiendo a esta definición, basta con tener un millón para ser millonario.



¿Puede una matemática (o un matemático) ser millonario? La opción más simple es, creo, que seas hija de un millonario y heredes alguno. También está la opción de que uses tus conocimientos de álgebra lineal, estadística y teoría de grafos para diseñar algo como Google y pasar tu tiempo libre contando billetes. O bien, resolver un problema de matemáticas, uno de los Problemas del Milenio, y el Instituto Clay te hace una transferencia a tu cuenta por valor de un millón de dólares.

¿Un millón de dólares por resolver un problema matemático?

Pues sí. Puede que mucho más, porque las ofertas para dar conferencias pagadas con exceso te van a llover desde tu bandeja de entrada.

Si resuelves uno de los 7 problemas propuestos por el Instituto Clay de Matemáticas (en Cambridge, Massachussets) en el año 2000, ya lo tienes. Este centro, el Instituto Clay, considera que la resolución de cualquiera de ellos va a suponer un gran avance en el desarrollo de las matemáticas y sus aplicaciones.

Matemático ruso Grigori Perelmán. CC/Wikimedia Commons

Alguien puede pensar que deben ser problemas imposibles de resolver, y alguno lo parece, pero lo cierto es que ya se ha resuelto uno de ellos. Efectivamente, en 2006, el matemático ruso Grigori Perelmán resolvió el tercer problema de la lista: la conjetura de Poincaré.



¿Y qué hizo el señor Perelmán con el millón de dólares? Efectivamente, rechazarlo. Y no solo el premio de Instituto Clay, ¿eh?, fue rechazando uno a uno todos los premios y distinciones que quisieron otorgarle. ¿Por qué? Pues no está muy claro. Hay quien dice que Perelmán dijo algo así (pero en ruso): “¿Para qué quiero un millón de dólares si soy la persona que hay demostrado la conjetura de Poincaré? ¿Qué me puede aportar?”.