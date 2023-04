David Martínez Álvarez, más conocido como Rayden, se define como un músico accidental. Hace muchos años, junto su pandilla decidió formar un grupo donde él aportaba sus poemas. Posteriormente, se coronó como el rey de las batallas de gallos. Y tras más de 20 años de carrera, con seis discos y un centenar de singles dices adiós a la música para centrarse en su nueva pasión, la literatura.

¿Por qué esta despedida tan repentina? “Todo lo que tenía que soltar en la música ya lo he hecho. Y creo que si intentase sacar música por mantenerme ya no sería honesto. Eso unido a que he sentido por primera vez la vocación con el mundo de la escritura. Y lo dejo bien arriba con el disco que saco el viernes”, relata el artista en Radio Nacional.

Su hijo ha influido a la hora de tomar esta decisión Una de las causas que ha respaldado su decisión de decir adiós definitivamente a la música es su hijo. El cantante se retira para esta poder pasar más tiempo con su familia, además de dedicarse a la novela. “Quiero pasar más tiempo con él, aunque es otra causa. Pero, la verdad que él es el primer afectado con esto de que deje la música y todo el rato está diciendo, pero qué van a estar tristes, que van a estar enfadados”, ha explicado en A media mañana.

Un adiós por todo lo alto “El viernes saco el último disco y es cuando más tranquilos voy en mi vida, porque digo para bien. A ver, también es cierto que ha quedado muy bien el disco, pero para bien o para bien ya está”, subraya Rayden. Este 21 de abril publica nuevo disco al que ha bautizado como, La victoria imposible. Un trabajo en el que ha influido la pandemia mundial motivada por la COVID-19: “gracias a la pandemia pues puede este disco con todo el leitmotiv de la conceptualidad, de dotar palabras de siempre mi propia vivencia y dejar como si fuese una vuelta de la victoria”.