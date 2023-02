El "trampantojo" de novela de Rayden protagonizada por Madrid

El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo, así se llama la primera novela del rapero Rayden, David Martínez Álvarez. La incompatibilidad es lo que anuncia el título que podemos esperar en sus páginas, incluso a pesar de ser opuestos y ser arriesgados, puede salir bien “en el mejor de los casos”, pero no “en la gran mayoría”. Así lo ha contado el propio autor en una entrevista en Las tardes de RNE.

En la trama vamos a encontrar la historia de Ciro, un repartidor a domicilio. “Se ha ido de casa de sus padres para no seguir los pasos de su padre. En esa huida hacia delante, un rider le tiene que esquivar, que tiene un accidente. Él decide, con ese complejo de salvador, suplantar su identidad de una forma totalmente ilegal”.

Otro de los personajes es Sáhara que trabaja en una floristería familiar, una imposición de su madre y que Rayden define como “cárcel floral”. Ella “culpa a todos los hombres de lo que le ocurre”. Ambos chocan en la puerta de un bar, se conocen, pero se repelen.

El rapero ha señalado que la novela no es romántica, sino “un trampantojo donde Madrid es la protagonista”. Los dos personajes son “dos figurantes que están detrás y ven todo lo que ocurre”. Para escribirla se inspiró en su tema casi de nombre homónimo al libro, “La mujer cactus y el hombro globo”, que publicó el 5 de febrero de 2021 y no quería que este fuese “cánon”. Por eso decidió situar la trama entre mayo y junio de 2019 con las elecciones municipales y autonómicas en medio. Además que le “resulta muy difícil hablar de la pandemia en términos sociales” y le “parecía que tenía mucha lógica que toda esta historia ocurriese antes de la canción”.

El éxito y los abuelos

Los abuelos del rapero aparecen en sus sueños y por eso ha querido ponerlos en los agradecimientos del libro. Señala que él entiende el éxito y le “tranquiliza mucho” que “nunca” va a tener éxito porque sus abuelos “no pueden presumir” de lo que le ocurre. “Pase lo que pase, me relaja. Eso es bonito porque rebajo o alzo lo que para mí es éxito”.

“Lo tuve claro cuando hace un par de años tuve la suerte de tocar en el Metropolitano, el estadio del del Atlético de Madrid, mi abuelo que era colchonero y vivía en Canillejas [el barrio junto al campo de fútbol]. Era como, ‘¡ostras, no he podido invitar a mi abuelo!’. Le daría un apechusque si me viese en el estadio de su equipo cantando”, ha concluido.