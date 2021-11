'Cantinela', así se llama el nuevo libro de David Martínez Álvarez, más conocido artísticamente como Rayden. Un cancionero en el que recoge las composiciones que ha ido creando a lo largo de sus veinte años de carrera y en el que nos explica una a una sus canciones. Con el nos invita a viajar al pasado y a descubrir los motivos que le llevaron a escribirlas.

Con la tapa negra y pinta de Biblia, es sin duda una retrospectiva de los 20 años de carrera del artista: "Creo que es una cima que paradójicamente, cuando llegas, ves que luego hay un pico más alto. Y ahora que me considero la mitad del camino, pues era un momento de pararse, muy poquito, pero de pararse y echar la vista hacia atrás. Y también venía precedido de una cosa que quise hacer con 'Homónimo', con el disco que saqué en febrero en el que con la edición premium venía la explicación de las canciones y se llamaba '100 canciones y 99 finales alternativos', pero solo era con las doce canciones de este disco. Entonces, quise hacer algo más difícil todavía y era hacer este libro que aunase las cien y el porqué de cada canción", nos explica.

Rayden celebra sus veinte años de carrera musical y para él es justo la mitad del camino que le queda por recorrer: "Me siento así. Vino precedido con esto de que tuve la suerte del WiZink y lo he sentido como que ahora empieza lo bueno", confiesa el artista. Y es que el pasado 6 de noviembre Rayden llenaba el WiZink Center de Madrid en un concierto en el que estuvo rodeado de un montón de amigos y artistas conocidos como Alfred, Ruth Lorenzo o Bely Basarte entre otros.

Un concierto que no fue grabado por diferentes motivos: "He notado cuando he querido grabar cosas que muchas veces estamos más pendientes de la grabación, luego de que si hay que regrabar cosas, que si se ha colado un sonido muy raro y hay que intentar taponarlo. Y que luego tú lo ves en tu casa y no vibras igual por muy bonito que sea el concierto. Queda un poco descafeinado. Entonces yo dije quien tenga la suerte de ir que lo viva, y quien no que lo grabe con su teléfono. No me voy a enfadar. Todo bien. Pero yo quiero que la gente que esté ahí lo viva".

Pero la cosa no se va a quedar ahí. Por sus veinte años en la música, Rayden va a iniciar una gira que va a pasar por muchos sitios como Santander, Valladolid, Málaga, Bilbao, Sevilla o Alicante. Así, todos los seguidores del artista podrán disfrutar de él y de sus canciones y compartir este momento especial de su carrera.

"Himno del centenario" es la canción número 100 del poemario y forma parte de su último disco 'Homónimo'.