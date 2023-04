¿Una persona con diabetes tipo 2 puede comer dátiles?

¿Puede una persona diabética tipo 2 comer dátiles? ¿Y uvas pasas? ¿Influye en los niveles de glucosa? Esta es la pregunta que se hizo la doctora Alexandra E. Butler y colaboradores en una investigación publicada en la revista Nutrients el 25 de agosto de 2022. Se tituló "Efecto del consumo de dátiles en el control glucémico de pacientes con diabetes tipo 2. Un ensayo clínico aleatorio". El dietista y nutricionista Julio Basulto analizó esta investigación en su sección “Vida sana” de Las tardes RNE y señaló sus principales conclusiones.

¿En qué consistió el estudio?

79 personas tomaron dátiles, otros no lo hicieron y otros tomaron uvas pasas durante 12 semanas y les controlaron “sus niveles de glucemia”, así como otros parámetros. Además, les indicaron que siguieran su dieta “como hasta ahora, es decir, que no varíen el resto de alimentación y que no varíen el patrón de ejercicio físico, que sabemos que puede influir en la glucemia”.