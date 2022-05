Julio Basulto: "La salud no se mide en kilos sino en hábitos"

“Es lógico pensar que somos lo que comemos, es decir, que tenemos una salud buena o mala en función de la ingesta que llevamos a largo plazo”, explica el dietista y nutricionista Julio Basulto en Radiogramas en una entrevista sobre su libro Come mierda. “No porque tú un día comas bien, te conviertes en Superman. Ni porque una semana, un mes o incluso un año comas mucho ultraprocesado, tampoco vas a tener un cáncer, porque esto no va así. Pero sí es cierto que a escala poblacional el peso de la dietética es muy importante sobre la salud”.

Basulto cita en esta conversación un artículo titulado “¿Somos lo que comemos y comemos lo que somos?” de Ted Kyle, experto en obesidad y autor del blog conscienhealth . org. Señalaba un aspecto en lo que él no había reparado. Apuntaba sobre la afirmación “Somos lo que comemos” que “las personas que padecen obesidad son víctimas de hormonas, de sustancias que se generan por parte de los adipocitos, de cambios en el metabolismo del cuerpo que hacen que tengas más apetito. Entonces, una persona con obesidad come más por dos razones: lógicamente necesita más calorías porque tiene más masa y mover masa cuesta más energía, pero también porque tiene más apetito a causa de la obesidad. Es decir, no es el apetito lo que le causa la obesidad, es la obesidad lo que le causa el apetito”. Concluía: “Se puede interpretar de las dos maneras: somos lo que comemos, pero también comemos lo que somos”.

Menos riesgo de patologías y obesidad “La salud no se mide en kilos, la salud se mide en hábitos”, explicaba Julio Basulto sobre porque no debemos tomar como referencia la imagen de una persona para valorar su salud. Cita el Ministerio de Sanidad de Estados Unidos: “Las personas con obesidad que siguen un buen estilo de vida tienen menos riesgo de patologías crónicas y de mortalidad que alguien con normopeso, pero que fuma, bebe, es sedentario, sigue un mal estilo de vida, come fatal, se relaciona con gente dañina, se automedica, no duerme, en el caso de las mujeres no da el pecho a sus hijos (que se sabe que es un factor que protege a escala poblacional)”.

El título del libro Come mierda, así se llama la última publicación del dietista y nutricionista. Un nombre que se le ocurrió después de pensar la definición de la palabra mierda, lo buscó en la Real Academia Española, en su cuarta acepción dice que es “cosa mal hecha o de mala calidad” y pone como ejemplo “este paraguas es una mierda”. “Cuando alguien dice que este paraguas es una mierda, nadie piensa que es algo maloliente y apestoso, entiende que es de mala calidad. Algo así se puede aplicar a los ultraprocesados. No es que comerte ketchup te vaya a envenenar ni que apeste, pero sí que es algo de mala calidad y que utilizamos habitualmente”.

¿Qué son los ultraprocesados? Los ultraprocesados “son productos que tienen poca materia prima, que te cuesta entender cuál es su materia prima y que tienen sustancias que se han añadido para alterar su sabor. Además que suelen tener unas fuertes campañas de marketing detrás, cosa que no ocurre con los alimentos que no son ultra procesados. Lo que pasa es que yo casi que acabo antes diciendo '¿se anuncian televisión? ¿sí o no?', porque es muy raro que se anuncie comida sana en televisión (periódico o cualquier red social) y sin embargo es muy probable que se anuncie algo malsano”, así explica Julio Basulto que son este tipo de alimentos, una definición que toma como referencia la de la Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Advierte que “el consumo frecuente” de ultraprocesados está relacionado fuertemente con “la obesidad y las patologías crónicas”. “La gente no es consciente de ello porque le ponemos el diminutivo: decimos que es una ‘patatita’, ‘refresquito’, ‘cervecita’, ‘heladito’, ‘galletita’ o ‘cruasancito’”. Sobre la definición muy popular que los ultraprocesados son aquellos que “tienen más de cinco ingredientes”, no está de acuerdo y pone como ejemplo la paella que “tiene más de cinco ingredientes y no es un ultraprocesado”.

¿Comíamos mejor en antes “Antes había una precariedad y una falta de acceso a alimentos seguros y nutritivos que ahora no la hay. Lo que pasa es que ahora tenemos una deseducación nutricional tan importante y una inundación de productos malsanos en todo momento y lugar [...]. Ahora tenemos más conocimientos, tenemos alimentos más seguros y antes no había tanta posibilidad de cubrir los requerimientos nutricionales y por eso nos daban cuando éramos pequeños pastillas de vitaminas o nos daban hierro”. “Yo creo que no hay que mirar tampoco con nostalgia el pasado, hay que intentar aprender de lo que nos dice la ciencia qué es una dieta saludable: 'basa tu dieta en alimentos de origen vegetal poco procesados'. No significa que no puedas comer ni que sea veneno ni tóxico. Esa tiene que ser la base de tu dieta y el resto con menos frecuencia”.