“Todo el mundo piensa y a mí me enseñaron en la universidad que tomar calcio es fundamental para la salud ósea”, señala el dietista nutricionista Julio Basulto en su espacio “Vida sana” de No es un día cualquiera. Esta creencia es errónea y pone como ejemplo cuatro estudios científicos publicados en diferentes revistas científicas entre 2015 y 2022. Analiza los mitos tan populares entre la población sobre el consumo de calcio, la leche y lacteos a lo largo de tres episodios en el programa de Carles Mesa.

“El calcio está implicado en la salud ósea, eso no lo duda nadie” y advierte que “una cosa es estar implicado y otra cosa es que tengas que pensar en él”. Por eso propone que cambiemos el enfoque y pensemos en global, es decir, en la nutrición. Además enumera otros factores que se tienen que tener en cuenta como la genética, “que no se puede cambiar”; el tabaquismo, que si lo podemos modificar; el abuso de fármacos o el ejercicio físico.

“El mensaje que tenemos que transmitir es un mensaje que no lleva a confusión y que no obligue a la población a centrarse en un nutriente, calcio, a centrarse en un alimento, leche, sino a pensar en global. ¿Tu dieta está basada en alimentos de origen vegetal poco procesados? Sí, bien, estás en el buen camino. ¿Tu dieta está basada solo en leche porque piensas que esa es la clave de la salud ósea, obligas a tus hijos a tomar leche en las comidas y que tomen mucho queso. Ese no es el camino, porque no está aclarada la relación entre calcio y salud ósea”.

Los consejos que ofrece Julio Basulto se refieren a prevención a escala poblacional , es decir, “no estamos hablando de tratamiento médico o nutricional”. Por ejemplo, no se refiere a cuando un médico prescribe calcio porque el paciente tiene osteoporosis. “Cuando un diagnóstico correcto ve que es útil, en tu caso, darte calcio no es lo mismo que prevenir”.

La revista British Medical Journal publicó dos revisiones sistemáticas en el año 2015 sobre el hecho de tomar más calcio, sea a partir de alimentos o sea a partir de suplementos. Basulto explica que concluye que “ no disminuye el riesgo de padecer una fractura ”. Sobre lo que dijo en agosto de 2021 The Journal of Bone and Mineral Research señala que “no hay efectos concluyentes sobre los niveles de calcio y el riesgo de fractura o la densidad ósea”. En cuanto a lo que apuntó European Journal of Clinical Nutrition sobre el calcio y densidad ósea en personas mayores en febrero de 2022 aclara que “la ingesta de calcio en diferentes rangos de ingesta, es decir, en los que suele tomar la población [...] no es importante ni determinante la relación entre calcio y salud ósea”.

“No existe beneficio atribuible a la ingesta de multivitamínicos, vitamina C, vitamina D, betacaroteno, calcio o selenio para el riesgo cardiovascular”, cita Julio Basulto una revisión sistemática con meta análisis publicada en junio de 2018 por Journal of the American College of Cardiology. Advierte de que “se dieron cuenta de que el consumo de mezclas de antioxidantes, puede aumentar la mortalidad, es decir, no hay beneficios de los multivitamínicos ni de calcio aislado y tomar una gran cantidad antioxidantes a lo mejor aumenta la mortalidad. ¿Por qué? Porque frenas la muerte de las células cancerígenas que tendrían que morir”.

La suplementación junto a la vitamina D

United States Preventive Services Task Force recomienda en las mujeres que ya están en la postmenopausia “en contra de la suplementación con calcio y vitamina D, si la dosis es menor de 400 unidades internacionales de vitamina D o si la recomendación es de menos de 1000 miligramos de calcio al día. ¿Por qué? Porque tomar esas dosis pequeñas no ejerce beneficio y podría ejercer daño”. En el caso de las dosis superiores, “no podemos emitir ninguna recomendación”.

“Por tanto, tomar poca vitamina D o tomar poco calcio no es útil y podría ser peligroso. Tomar más, podría ser útil, no lo saben. Por tanto, no se posicionan. No hay pruebas. Aunque todo el mundo piensa que está clarísimo que el calcio va bien en mujeres en la postmenopausia, esta entidad dice, 'no lo sabemos'. y como no lo sabemos, 'no lo hagas'”.

“¿En hombres y mujeres en la premenopausia? Nos dicen lo mismo: no hay evidencia para emitir una recomendación de balance riesgo beneficio, es decir, no hay evidencia para decir tome o no tome los suplementos de vitamina B o los suplementos de calcio”.