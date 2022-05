Tener hijos es todo un desafío que se enfrenta a menudo en soledad. Así lo dice Mónica de la Fuente, que acaba de publicar el libro Adiós expectativas, hola realidad. Mitos y verdades de la maternidad real (Ed. Zenith).

Las instagramers que son madres comparten con alta frecuencia fotos y vídeos de sus maternidades "perfectas" o de los cuerpos esculturales que tienen a los meses de dar a luz y en nada se parecen a lo que experimentas tú en tu día a día.

"Estamos en la materniada más contada, más retrasmitida, más compartida y a la vez más solitaria que nunca", dice la creadora de la comunidad de Madresfera.

Julio Basulto y Carles Mesa han charlado con la periodista, quien con mucha sinceridad y sentido del humor, llama a las cosas por su nombre en lo que a maternidad se refiere con el objetivo de bromerar un poco sobre el esfuerzo titánico y el sacrificio que "de verdad" suponen la maternidad y la crianza (al menos las suyas porque no hay dos maternidades iguales) y no lo que edulcoradamente nos han contado, nos siguen contando o habíamos idealizado.

Aquí te dejamos los 6 tips que hemos extraído de esta interesante conversación.

Por eso, no te compares con otras madres y otros padres. Lo haces lo mejor que sabes y puedes y así está muy bien. Recuerda: Si cada uno cuanta la feria según le va, también en la maternidad cada uno puede contar una historia diferente.

2. La realidad de la maternidad: todo va a ser diferente a lo que pensabas

Cuanto antes asumas esta premisa, antes dejarás de sufrir por creer que eres un bicho raro porque no te cuadra la realidad con tus expectativas cuando el bebé ya está en casa y empieza el día a día de la crianza. Y no, no haces nada mal, simplemente, la realidad es diferente a lo que te habían contado y tú habías imaginado.

Mónica lo resume así: "Tener hijos es fácil y difícil, maravilloso y horrible, es una locura fantástica".

Y esto enlaza directamente con el siguiente consejo.