Seis dudas nutricionales resueltas por Julio Basulto

¿Se debe tomar una cucharada de aceite en ayunas? ¿Debo tomar magnesio para tratar la artrosis? ¿El agua de manantial es saludable? ¿El aceite de coco cura el alzheimer? A continuación, Julio Basulto da respuesta a las dudas nutricionales de los oyentes de Las tardes de RNE.

Por otro lado, el chorizo contiene colesterol . A pesar de que el cuerpo necesita de la ingesta de esta grasa para funcionar apropiadamente, un exceso de colesterol malo puede aumentar la probabilidad de padecer una enfermedad cardíaca. No obstante, este lípido no es el principal problema que tiene esta receta según el nutricionista: “El problema es que es una carne procesada. Y Fondo Mundial para Investigación del Cáncer aconseja evitarlas porque aumenta el riesgo de cáncer colorrectal y el riesgo cardiovascular”.

¿Es verdad que el magnesio sirve para la artrosis? ¿Sus efectos son tan buenos como dicen? Julio Basulto, recalca que esta enfermedad no se va a solucionar tomando minerales . Asimismo, insite que el especialista debe valorar si es recomendable ingerirlo o no. “Yo no me tomaría magnesio ni minerales salvo que me lo diga a mí el médico”.

Debemos comer carnes blancas y no procesadas

“Se puede comer carne, pero no es obligatorio comer carne”, subraya Julio Basulto. Dentro, de que la ingesta de esta proteína no es imprescindible y que tiene sustitutivos. El nutricionista recomienda consumir la carne de pollo, conejo, o pavo. Además, recomienda revisar los ingredientes para no comprar alimentos procesados.

¿Es el pollo de corral amarillo igual de sano que el blanco? Una oyente argumenta que estos no llevan antibióticos y se alimentan con cereales en vez de con pienso. “La cantidad de antibióticos, que pueden llevar o no, no es peligroso la cantidad ni supone ningún riesgo para la salud”, dicta Julio Basulto. Y aunque, “se alimente con cereales no lo convierte en un alimento más saludable".