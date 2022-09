La revista médica británica, The Lancet, publicaba un estudio sobre el consumo del alcohol bajo el título Population-level risks of alcohol consumptiom by amount, geography, age, sex and year: a systematic análisis for the Global Burden of Disease Study 2020. El colaborador de las Tardes de RNE, Julio Basulto, analiza las limitaciones y los conflictos de interés que se esconden detrás.

El nutricionista pide cautela a la hora de tener en cuenta esta investigación porque se trata de “un análisis de estudios observacionales”, por lo que “no es un estudio de intervención en el que obligo a cierta gente” a hacer determinada acción. Como consecuencia, Basulto asegura que a la hora de interpretar los resultados uno no ha de fiarse de “los estudios observaciones sujetos a ciertos sesgos”.

Las limitaciones del estudio En primer lugar, “no se han valorado los patrones de consumo de alcohol, ni se distinguen entre quien bebe ocasionalmente, en exceso y quién consume la misma cantidad durante varios días”. En segundo lugar, no se ha tenido en cuenta “la carga de los trastornos por consumo de alcohol no se incluye en el cálculo nivel mínimo teórico de exposición al riesgo”. Según Julio Basulto esto significa que hay muchas enfermedades que no se han evaluado por parte de este estudio, como el trastorno depresivo, la ansiedad generalizada o la demencia. En último lugar no se han tenido en consideración “las estimaciones del riesgo relativo ni ajustaron todas las fuentes de sesgo”.

Los conflictos de interés que hay detrás Julio Basulto resalta que detrás de esta investigación existe un interés secundario de uno de sus autores. ¿Los motivos? El susodicho tiene una beca en la fundación europea para la Investigación del Alcohol. Asimismo, percibe honorarios del Instituto Holandés de la Cerveza. A todo esto, hay que sumarle que Beers of Europe fue miembro del Comité Organizador y ponente del noveno simposio europeo de Cerveza y Salud donde cobro una ponencia patrocinada por Beer and Health Iniciative en el año 2019.

Las reacciones de los científicos tras su publicación El portal Science Media Center España, una oficina independiente perteneciente a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, asegura que este artículo no debería de haber sido publicado por la revista The Lancet. ¿Por qué? Debido a que incumple una directriz. “Porque para publicar esta clase de estudios dentro de él se tienen que comunicar los riesgos absolutos, que son los que permitan comprender la magnitud real de un riesgo. Y esto no se puso”.