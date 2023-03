“Una alimentación saludable y sostenible evitaría más de 80.000 muertes anuales, reduciría alrededor de un 70% la emisión de gases con efecto invernadero y disminuiría entre un 25% y un 55% el uso de diversos recursos naturales”, afirma la doctora Merche Sotos. En esta entrega del espacio Vida Sana Con Julio Basulto, la experta aborda el impacto de las dietas vegetales en la salud y en el medioambiente.

Falsos mitos sobre las dietas vegetales

Se tiene la creencia de que las dietas vegetarianas son saludables y esto no es siempre así. Por eso, la doctora Merche Sotos Prieto y sus colaboradores realizaron un estudio que publicaron el pasado diciembre, en la revista científica Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, sobre dietas basadas en alimentos de origen vegetal y el riesgo de fragilidad y envejecimiento. En esta investigación participaron 80000 enfermeras, que tenían más de 60 años, para recabar información sobre los estilos de vida, dieta y medicación a lo largo de 24 años.

El resultado de la muestra es la siguiente: "El consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, se asociaba con un menor riesgo de fragilidad y por el contrario en los cereales refinados o bebidas azucaradas veíamos que había un mayor riesgo de fragilidad", explica Merche Sotos. En conclusión, sustituir grasas animales por fuentes de proteínas vegetales se asocia con un menor riesgo de fragilidad y retrasa el envejecimiento. Además, no tiene efectos negativos sobre la masa muscular, la resistencia o el peso.