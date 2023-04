Cuando un deportista de élite acude al psicólogo, las personas de su alrededor tienden a preguntarle qué le pasa. No ocurre lo mismo cuando van a otros médicos especialista como al fisioterapeuta por una contractura o al traumatólogo por un esguince. A pesar de los avances de la socidad, en muchos ámbitos, la psicología sigue siendo un tema tabú considerándola como la cienicienta de las especialidades. Y sobre todo en el deporte, está considerado como un estigma. Los grandes afectados en esta índole necesitan, en ocasiones, saber lo que les pasa.

Muchos recurren al psicólogo o coach deportivo para ahuyentar los fantasmas que hay en el interior de su cabeza, ya sea por perder o no estar a la altura de lo que les piden. También suelen acudir a este tipo de especialistas en el momento de la retirada, ya que hay personas que no saben lo que viene después de estar en la élite del deporte. Sin embargo, hay ocasiones, en las que un deportistina no recurre porque le da vergüenza tener que pedir ayuda. En esos casos acaban por terminar con su vida como le pasó a la bronce olímpico Blanca Fernández-Ochoa o al oro olímpico con la selección española de waterpolo, Jesús Rollán, entre otros casos.

¿Los psicólogos deportivos ayudan solo para la competición? Muchos equipos, clubs o federaciones añaden a sus dinámicas de trabajo la figura del psicólogo deportivo. Aunque el objetivo es distinto. Como explica en el documental El viaje. La medalla de la salud mental, que ya puedes ver en RTVE Play, el exwaterpolista español y oro en los Juegos Olímpicos, Pedro García-Aguado, lo utilizan para "intentar mejorar el rendimiento o el resultado" de sus jugadores o de su equipo, y "no para que gestionan la adversidad ni las emociones". Esto puede acabar en situaciones "peligrosas" y generar insomnio o ansiedad. Somos Documentales El viaje. La medalla de la salud mental Documental sobre diferentes episodios relacionados con la salud mental que relatan en primera persona deportistas de gran prestigio de nuestro país... Ver documental No obstante, esta figura no solo ayuda a buscar un rendimiento mejor a nivel deportivo. La psicología deportiva te permite buscar soluciones a problemas internos, que "todo el mundo las tiene, pero que no sabe donde está", como apunta la exsaltadora y oro olímpico, Ruth Beitia. "Muchas veces aun no ven como meter a este especialista en el equipo multidisciplinar". Además, de ayudar a los deportistas a adaptarse a la vida cuando dejan la élite. Estos profesionales del deporte cuando cuelgan las zapatillas no saben como afrontar lo que viene después. Es más incluso no saben establecerse nuevas rutinas o buscarse nuevos hobbies o un trabajo. Por ello deciden pedir ayuda para salir adelante.

Quién prepara al deportista para la vida normal Ganar, perder, logros deportivos, medallas olímpicas... Pero, ¿qué es lo que pasa después de la retirada? Hay muchos deportistas de élite que durante su etapa deportiva no han tenido tiempo a estudiar o hacer una carrera paralela al deporte. Otros no saben leer una nómina o pagar un recibo de la luz. Tareas que cualquier ciudadano de pié hace en su día a día. E incluso, se suelen agobiar por el mero hecho de no tener unas rutinas marcadas en su día a día. Javier Fernández: ¿Cómo vivió su retirada del deporte de élite? PATRI CAMPOS De repente, entran en ellos las inquietudes y las preocupaciones. Ahi es cuando entra la psicología deportiva, ya que durante su carrera nadie les ha tendido la mano. "Estudiar es un plan paralelo. Primero porque es bueno para el entrenamiento mental y en segundo lugar porque te quitas la preocupación e inquietud de "y que viene después de todo esto", es lo que aconseja, y comenta en el documental que tiene como hilo conductor a Blanca Fernández-Ochoa, la psicóloga deportiva Toñi Martos.

Qué terapias hacen los deportistas de élite En el deporte, hay dicotomías muy grandes. Todo es blanco o negro y también ganar o perder. No existe el término medio como pueden ser los colores grises o un he participado y he llegado a donde he llegado. Un deportista que comienza a una edad impropia, ya sea en la juventud o adolescencia, a veces maduran en lo que tienen que ver con su profesión y no en los emocionales. Es decir, cuando se frustan no saben como gestionar esas emociones que afloran en ellos. Por ello, acuden al psicólogo para intentar tratar estos temas. En la producción de la Fundación Blanca Fernández-Ochoa, participada por RTVE y RENFE, la exgimnasta Almudena Cid comenta que ella "ha acudido a un grupo" para hablar de la transición del deporte a la vida. "Necesitamos ayuda. No podemos con todo y en ocasiones, lo que realmente queremos es desaparecer y no molestar".