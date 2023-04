El día de la desaparición de Blanca Fernández-Ochoa, sus hermanos sabían que tenían que prepararse para lo peor. Hacía algún tiempo que su hermana no estaba bien. “Tiempo atrás mi hermana Lola me avisó y me dijo que un día, Blanca nos iba a dar un disgusto, pero no la creí”. Son las palabras de Juanma, hermano y entrenador de Blanca, que echa la vista atrás, junto a sus hermanos, en El viaje. La medalla es la salud mental (2023), el nuevo original de RTVE Play que recupera su historia y pone en valor la salud mental en el deporte de élite.

El documental arranca el día en el que Blanca sube a la casa de la sierra que compartía con su familia en Guadarrama y desaparece para siempre. “Todos los otoños nos hacía lo mismo, desaparecía dos o tres días y nos tenía a toda la familia buscándola”, cuenta el hermano pequeño de Blanca, Luis Fernández Ochoa. Afortunadamente, siempre aparecía o daban con ella, pero el 24 de agosto de 2019 fue distinto. “La rogué muchas veces que no lo hiciese”, rememora su hermana Lola. Aquel día, la deportista se había escapado de Madrid a la casa de campo en la que reconectaba con la naturaleza y en la que desconectaba de todo. Un lugar especial para la familia, donde ella y sus hermanos habían entrenado desde niños.

Blanca Fernández Ochoa (1963-2019)

Su infancia se cuajó en el momento en que el mayor de los ocho hermanos, Paco Fernández Ochoa ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Era el año 1972. “Ese momento en el que le vimos bajar del avión, siendo vitoreado, con todo el mundo ovacionándole. Ahí decidimos todos que también queríamos ser esquiadores”, cuenta Lola. Pero aquella pasión infantil acabaría llevándose al límite, en esa vieja obsesión por preparar a quienes aún no han madurado en lo emocional, en aspectos deportivos y profesionales de alto nivel. “En algún momento, un iluminado, pensó que podía ser algo genético y nos mandó a los tres hermanos pequeños a un internado en el Valle de Aran, a Vaqueira. Blanca tenía 11 años, mi hermano Luis tenía 10 y yo 8. Teníamos esa edad cuando nos llevaron a 600 kilómetros de nuestra familia, de nuestro entorno. Fue muy duro y Blanca fue la que peor lo llevo de los tres”, lamenta.

Juanma, Lola y Luis, los hermanos pequeños de la familia Ochoa

Del entrenamiento límite al agujero negro de la retirada Quienes llegan a la esfera del deporte olímpico como Blanca, entrenan pensando en una medalla. Lucha para ganar. En muy poco tiempo, las competiciones les lleva a situaciones límites, tanto físicas, como emocionales. Tienen que enfrentarse a la presión por la victoria, a la mirada mediática y han de ser capaces de gestionar el éxito y el fracaso. Pero nadie les prepara para eso. Blanca tenía 13 cuando empieza a vencer a chicas de 18 años. Con la presión añadida de compararse siempre con lo que un día logró su hermano, el camino deportivo para Blanca no fue sencillo, pero logró hacerse con la medalla de bronce, convirtiéndose en la primera mujer española en ganar tal reconocimiento. @@NOTICI[2439090,IMAGEN] Cuando los focos se apagaron y comenzó su retirada, regreso otro tipo de presión. La del vacío de quienes, dedican toda una vida a un deporte que les aleja de lo cotidiano del día a día. La carrera deportiva y las victorias son efímeras y, como cuentan en el documental, llegados a este punto de su vida no saben exactamente dónde encajan, hay un punto de desconexión. Eso mismo le paso a Blanca. “Una vez que se retiró se comenzó a achantarse a sentirse pequeñita porque no entendía lo que le pasaba. No quería que la reconociesen. Siempre iba con gorra y con gafas”, cuenta su hermana Lola. Algunos deportistas de elite que también participan en el documental como Pedro Aguado o Ruth Beitia hablan de “dolor” o de “agujero negro”, para definir el momento de retirarse.

¿Dónde se encontró el cuerpo de Blanca? Pero Blanca arrastraba algo mucho más profundo. “La diagnostican mucho más tarde y no era una depresión, nos dijeron que era bipolaridad y lo entendimos todo”, dice Lola. Su familia supo que había desaparecido el día que fueron a avisarla para ver juntos el partido del Real Madrid, su querido equipo, contra el Valladolid. Cuatro días después se denunció su desapareció, empezó la búsqueda y empezaron los temores. 400 personas batieron los montes gritando su nombre hasta el 4 de septiembre. Ese día encontraron el cuerpo sin vida, y en avanzado estado de descomposición. Fue en La Peñota, un pico de la sierra madrileña de Guadarrama.