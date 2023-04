Anna Castillo ha conseguido el galardón a mejor actriz revelación por su papel en El olivo de Icíar Bollaín en los Premios Goya 2017. "Me quiero matar porque no he preparado nada bien", ha dicho nada más llegar al escenario y tras abrazarse a Macarena García y Cayetana Guillén Cuervo, quienes le han entregado el cabezón. La actriz le ha dado las gracias a todo el equipo y "sobre todo a Icíar (Bollain), por ser la mejor, que yo te admiro para siempre". Muy emocionada, también ha querido compartir el premio con su familia y con la actriz Belén Cuesta con la que competía en la categoría: "Es la persona de la que más ha aprendido". En El olivo, la actriz interpreta a una joven idealista y con carácter que emprende un viaje por carretera hasta Alemania, acompañada de su tío (Javier Gutiérrez), para tratar de rescatar un olivo centenario.