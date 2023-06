Greta Fernández vuelve a brillar como actriz protagonista en Unicornios (2023), primer largometraje de ficción del cineasta Álvaro Lora. Un retrato generacional radiografía la vida de Isa, una joven que parece tenerlo todo, pero que vive continuamente insatisfecha, con carencias emocionales, asfixiada por el impacto de las redes sociales y la contrucción de sí misma en ellas que hará que su vida termine por desmoronarse. Entre el sexo, las drogas, las relaciones tóxicas y las redes sociales, la película explora las contradicciones de la libertad y reflexiona sobre una sociedad que ha capitalizado las aspiraciones y las relaciones personales, dañando la salud mental.

La influencia de las redes sociales tiene un peso fundamental en el personaje y la trama, impregnadas incluso en la narrativa de la película, que juega con los diferentes formatos audiovisuales de estas. Greta explica que su personaje es “una chica de una generación muy actual, en la que las redes sociales están muy presentes, el sexo, las fiestas, el poliamor y las relaciones abiertas". Una realidad con la que le resulta difícil no compararse y que le sirve para reflexionar sobre la presión que ejercen también sobre ella las redes sociales. “Vivimos en un momento donde hay muchos impulsos, donde es muy difícil estar contento, satisfecho con las cosas, porque todo es un poco efímero y más en las redes sociales”, asegura. “Mi trabajo también tiene algo de efímero. Al final estás en un punto de mira y dejas de estarlo muy rápido, muy fácilmente y muy rápido cambias de un lugar a otro”, apunta.

Greta Fernandez en la presentación de 'Unicornios' en el 26 Festival de Málaga GTRES

La actriz, que comenzó a despuntar en el cine tras su aclamado papel en La hija de un ladrón, también reconoce que a ella la exposición pública y las redes le colocan en “un lugar bastante vulnerable”. Pero se enfrenta a ello trabajando sus emociones, con terapia y autoconocimiento. “Yo he tenido momentos que las redes no me han ido muy bien, me visto enganchada a ellas. La solución es alejarse, pero también esta ese miedo, que veces sientes dejar de estar en el punto de mira, a veces da miedo pensar que se van a olvidar de ti”.