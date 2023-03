Alícia Falcó, una nueva revelación del cine español

Hay algo más que la luz del sol brillando en el rostro Alícia Falcó (Barcelona 2003), cuando llega a la terraza del hotel AC de Málaga. Es su primera vez en la ciudad de las biznagas y llega acogida por un festival de cine en el que está recibiendo los primeros halagos sobre su debut como protagonista en la película Las buenas compañías, un trabajo que la postula a ser una de las grandes revelaciones interpretativas de este año. “Esto es un regalo y creo que un paso muy importante en mi carrera”, confiesa con una cálida sonrisa.

A punto de cumplir 20 años, sorprende la madurez y convicción con la que habla de su pasión por la interpretación. Un gusanillo que germinó en ella desde muy pequeña. “En la primera película que hice con 10 años, le pregunté a mi madre si podía hacer eso toda la vida y vivir de ella”, recuerda. El filme era La por (El miedo), una obra pequeña pero brillante dirigida por Jordi Cadena en 2013, que le permitió a Falcó interpretar un pequeño papel y sentir la magia de los rodajes.

Pero la chispa también estalla en sus ojos al hablar del cine y de su trabajo en Las buenas compañías, un proyecto que, asegura, lo cambió todo. “ Para mí ha sido un antes y un después . No solo en cuanto a reconocimiento, obviamente es un papel protagonista y eso es importante, pero lo valoro más por la experiencia y el aprendizaje. Los dos meses de rodaje me han impulsado mucho a querer seguir en esto y fue un reto muy heavy para mí”, confiesa.

En ese viaje, Bea toma conciencia de su realidad de clase, contagiada por la lucha feminista de sus “buenas compañías”, mujeres que tomaron las calles para reivindicar lo que les pertenecía. Hay consignas y lemas que suenan en la película que suenan tremendamente actuales y que han servido a Falcó para reflexionar a nivel personal. “ Veo muchos paralelismos en esa mirada feminista que tiene la película . También pienso en la escena del agresor del autobús, una figura muy concreta que, sin embargo, seguimos viendo hoy día. Y, claro que ha habido cambios. Es otra época, es otra movida, pero como mujer de 19 años siento que tengo las mismas preocupaciones y los mismos miedos. Y eso no mola porque significa que no hemos avanzado tanto”, apunta. Lo que sí mira con cierta envidia es la trasgresión de aquellas mujeres. “ Eran unas tías gamberras, revolucionarias y, actualmente, eso es distinto . Todo más encajado en la sociedad, y eso es bueno porque se visibiliza la lucha, pero pierde esa energía de antes”, apunta.

Amente del arte, la música, el baile

Comparten también el interés por la música, un elemento que la directora utiliza en la película como herramienta para diferenciar a Bea de Miren (Elena Tarrats), la chica burguesa que conoce en la casa donde limpia su madre. Una toca la guitarra y le gusta el rock, la otra prefiere el pop dulce de los Beatles y toca el piano, pero ambas tienen muchas cosas en común.

A Falcó le hubiera gustado más ser la que tocar el piano, un instrumento que toca desde niña, pero su personaje era una roquera rebelde y tuvo que aprender a tocar la guitarra. Lo vivió, desde luego, como una grata experiencia. “Me gusta todo lo que sea arte, lo libre que me siento haciendo arte, me gusta la música, también he hecho baile…”. Pero retoma de nuevo: “Aunque mi pasión es la interpretación”, dice convencida. Reconoce que le da miedo tenerlo tan claro a los 19, aunque no se cierra a seguir descubriendo cosas, pero está centrada en seguir formándose como actriz.