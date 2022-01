Es menuda pero muy enérgica, Silvia Munt no para.

Ahora mismo está a punto de estrenar (finales de enero) en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) la obra Desig (Deseo) en la que dirige a Laura Conejero, Carles Martínez, Raimon Molins y Anna Sahun.

"Estamos en esa cosa tan tremenda, maravillosa y absorvente de la creación, de levantar una obra, descubrirla y acertar", dice la directora en Las mañanas de RNE con Pepa Fernández.

El texto, de Josep Maria Benet i Jornet, relata la vida de cuatro personajes movidos por el deseo. "El título es muy valiente en el sentido de que están hablando del deseo inconfesable que te da placer y a la vez mucho sentido de culpabilidad", explica Munt. "Es una especie de confesión abierta".

"Me daba mucho respeto meterme con Josep Maria Benet i Jornet en una de sus obras cumbres, llena de códigos y cosas no contadas", confiesa, "pero cuando vas tirando del hilo salen cosas muy valientes como el hecho de desear a alguien del mismo sexo, que en el 89, cuando se escribió, era algo que llevabas con mucha culpa. Parece mentira lo que ha llovido y cuanto hemos ganado, no todo".

Y mientras tiene el gusanillo en el cuerpo ante ese estreno inminente, en Madrid, en el Teatro Reina Victoria, dirige ya sobre las tablas Eva contra Eva, basada en la película Eva al desnudo. "Me embarqué en este proyecto con impertinencia, hace falta ser un poco inconsciente para meterse en estos proyectos", asegura.

Con texto de Pau Miró, Munt dirige a Ana Belén en este montaje que rompe con los estereotipos femeninos de la película. Es una Eva contra Eva vista desde hoy.

"Es una conversación muy honesta entre una actriz joven y una madura. Es muy difícil aceptar que la mujer con la edad que tenga tiene derecho a explicar su historia y a verse, no como era antes, sino como es ahora".

Sobre Ana Belén confiesa que está "estupenda". "La ves y entiendes toda la fragilidad y todas las dudas (...) Ana es una mujer muy inteligente además de una grandísima actriz. Una mujer muy trabajadora y que siempre dice que es de barrio, en el sentido de que es muy curranta, y lo es".

Y como no hay dos sin tres, la directora también tiene en cartel en La Villaroel de Barcelona Los irresponsables, escrita por el argentino Javier Daulte, una hilarante comedia de enredos en la que tres amigas que van a pasar un fin de semena juntas se ven envueltas en una serie de circunstancias que las harán ser unas auténticas irresponsables, como el título indica.

Preguntada por Pepa Fernández si se podrá ver en español, Silvia Munt, responde que no se sabe y que sí es seguro que lo próximo sea una película.

Con tanto ajetreo, confiesa: "llega un momento en el que no sé donde estoy yo porque estoy siempre en una cosa, una, otra o varias a la vez. Y también es verdad que me gusta no hacer nada: mirar las nubes, oler, escuhar, leer... eso lo tienes que aparcar cuando estás así".

Pero también es verdad, continúa, que "lo que te consume, te alimenta". "Si a la vida no le pones vocación y pasión, algo que te haga fliparte un poco, puede llegar a ser muy dura".