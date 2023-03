Para Hannibal Laguna y su equipo están siendo unos meses de celebraciones, en los que se mezcla el orgullo por haber llegado a lo más alto y la nostalgia. La casa cumple 35 años de carrera, de pasión por la moda y de triunfos. Acaba de presentar su colección nupcial, dentro de la pasarela Atelier Couture de Madrid, y este desfile cierra un periplo de pasarelas que comenzó en Canarias. Pero hay más, ya que se está gestando una exposición que se instalará en Alicante, su cuna. Allí empezó todo y hoy, 35 años después, surgen las preguntas. "Nos preguntamos: ¿Por qué hicimos aquello? ¿Por qué no hicimos lo otro? Es hacer un balance o un repaso desde una perspectiva amable", dice el modista. "Los primeros desfiles fueron en Madrid, en lo que era la Pasarela Cibeles, luego nos fuimos a Barcelona, al Salón Gaudí, y luego regresamos a Madrid. Con las novias dimos el salto internacional y arrasamos cuando usamos el primer corpiño para un look nupcial".

Colección 'El amor es ciego' de Hannibal Laguna

La historia del corpiño para las novias No se trató solo de una innovación, también influyó la necesidad de espacio. "Solo teníamos una pared para los vestidos y decidimos hacerlos de dos piezas. Con diez partes de arriba y diez partes de abajo nos salían cien looks. En la calle se llevaba mucho el corsé, estaba muy de moda, pero no se había visto en las novias. Nosotros cogimos el corsé de la yaya y lo desmontamos para hacerlo nuevo, a los de Vogue les gustó mucho y envió a Rafa Gallar para hacer fotos. Fue un éxito, y nos llamaron de Barcelona para desfilar allí, cuando empezaron los desfiles monográficos de novia, porque antes solo se veían al cerrar los desfiles de moda de calle". Colección 'Sueños de mariposa' de Hannibal Laguna

Desfiles inolvidables Fueron años gloriosos para el sector nupcial, y para los desfiles. Laguna y su hermana Isabel desempolvan recuerdos. De los armarios salen invitaciones a esos desfiles, con pasarelas maravillosas. Una repleta de camas para tumbar a la prensa y otra con una montaña de sillas doradas, ante la que posaban Martina Klein y Eugenia Silva como dos novias enamoradas. Fueron años muy especiales, y ahora son otros. "No son peores, son distintos. Ahora hacemos otras cosas", dicen. El éxito no consiste solo en llegar, el gran éxito es mantenerse. Y ellos lo han conseguido dividiendo la casa en dos, separando la parte creativa de la empresarial.

El respeto por sus clientas Durante la Madrid Fashion Week vimos su colección de calle, una celebración de la marca y del aniversario. "Nuestras clientas son las que reman y nos llevan lejos. Nuestras propuestas están pensadas solo en ellas. Quizá ahora se lleven otras cosas, pero, estéticamente, somos conscientes de lo que ellas quieren y no queremos darles la espalda". Atrás quedan muchos desfiles, muchos vestidos, muchas novias. Muchas se han separado, pero conservan el vestido. Se van los maridos, pero el vestido se queda. "Eso es fidelidad", dice Laguna. Colección 'One and Only' de Hannibal Laguna

Paz Vega, la musa de Laguna Son muchas las 'mujeres Laguna', celebrities que en momentos clave de sus vidas o profesiones se han vestido en la casa. A la hora de elegir a una, no duda. "Paz Vega. Es una mujer adelantada a su tiempo, es una visionaria y nos representa muy bien, tanto por su trabajo como por sus valores". Son muchos los momentos mágicos y es difícil quedarse con uno. "Para mí fue muy especial hacer la colección One and only, porque utilicé un terciopelo líquido que me enviaron desde Suiza, hecho en unos telares que hacían tejidos para Christian Lacroix que llevaban años parados. ¡Fue impactante!". Colección 'YES' de Hannibal Laguna

La colección nupcial YES Hay un giro estético en las novias de Hannibal Laguna. El barroquismo, el derroche y el exceso se borran de un plumazo para dar paso a una novia más minimalista, menos llamativa. "Está pensada en la mujer española, no tanto en las clientas rusas o árabes. La mujer española es más contenida, no les gusta llamar tanto la atención, no te pide poner más cosas al vestido, al contrario, te pide quitar. Por eso hay tanto liso en la colección", revela. "No vemos chantilly ni encajes, vemos una organza con un devoré que simula ser un brocado". Colección 'YES' de Hannibal Laguna Presume de los tejidos, como los crêpes dobles o triples que dan un peso elegantísimo al vestido, del 'planeado' que se trabaja al bies sobre la maniquí, del trabajo artesanal que se hace en el atelier. Lo que otros tardan 10 o 15 minutos en hacer, ellos lo hacen en 10 ó 15 horas. "El precio está más que justificado, es costura a medida, pero de alta calidad". Colección 'YES' de Hannibal Laguna Atelier Couture Colección 'YES' de Hannibal Laguna Atelier Couture