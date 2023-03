Viajamos a 1968. Ese año, el fotógrafo norteamericano Henry Clarke disparó su Rolleiflex para retratar a la famosa modelo Moyra Swan, que llevaba un vestido de Carmen Mir. La fotografía se hace en el Palacio de los Leones de La Alhambra. Es un momento clave para la moda española, y para la modista catalana, que tuvo una importante expansión internacional: hizo un desfile en lugares como Sidney y Washington, vendió en Houston e hizo los uniformes de la delegación española en los Juegos Olímpicos de México, país en el que tuvo cierta relevancia. No fue la única. Entre los 50 y 60 del siglo XX, la costura española vivió un momento de esplendor. Revistas como Vogue y Harper´s Bazaar publican las creaciones de Elio Berhanyer, Asunción Bastida, Manuel Pertegaz, Flora Villarreal y Pedro Rodríguez, y por supuesto de Cristóbal Balenciaga (aunque el vasco ya estaba instalado en París y su historia es diferente). Elizabeth H. Buckley y Aline Griffith, condesa de Romanones son el puente entre los creadores y estas cabeceras internacionales, son las influencers de aquella época dorada, las embajadoras de la costura Made in Spain. Aline me decía con orgullo que las crónicas de sociedad de la prensa americana destacaban siempre su vestuario, sobre todo cuando vestía de Elio Berhanyer.

Nuestra costura es más que Balenciaga Pero la historia no siempre es amable y, a veces, relega a los artistas, sobre todo a las mujeres. La magnitud de Cristóbal Balenciaga ha eclipsado a otros grandes talentos, desde Pedro Rodríguez a Asunción Bastida. Ahora sus nombres y sus 'costuras' se instalan en La Alhambra junto a las fotografías de Henry Clarke para ofrecer un conjunto precioso, que conecta un momento clave de la historia con el presente. El trastorno que provoca el exceso y la saturación de belleza se conoce como Síndrome de Stendhal. Y es lo que hemos sentido todos al recorrer la exposición junto a su comisario, Eloy Martínez de la Pera. El trabajo que ha hecho es soberbio y el resultado es apabullante. "Exponer aquí te saca fuera de juego", dice muy emocionado, envuelto en la elegante oscuridad de la sala, es como si hablara un cuadro de El Greco. "El reto era hacer algo que estuviera a la altura de la belleza de este espacio. Ten en cuenta que vas a secuestrar los ojos, el alma y el corazón de los visitantes para contarles una historia". Una de las fotografías de Henry Clarke enmarcada por la costura española R.Muñoz El recorrido permite un viaje desde 1968 a 2023 Patronato de la Alhambra y Generalife/ Lucía Rivas

Celebrar nuestra costura, nuestro patrimonio Pone el acento en los vestidos, resaltando su importancia, y subraya el talento de Clarke, del que destaca que tenía una mira elegante, sofisticada y bella. "La idea es reivindicar la moda como una expresión creativa, porque, ya sea consciente o inconscientemente, nos conforma la mirada y nos conforma la manera de ver la belleza del mundo". Las piezas expuestas son elementos narrativos, ventanas a otra forma de entender los dos oficios: la costura y la fotografía. "Hay que celebrar de dónde venimos. Celebrar es el mejor verbo. Estamos celebrando nuestra moda, una moda que se estaba reconociendo internacionalmente, en las mejores revistas y se veía en los mejores escaparates de moda del mundo. ¡La moda española estaba en las tiendas de la Quinta Avenida de Nueva York!. En la década de los 60, se celebraba a nuestros creadores y es importante que la gente, los políticos, las instituciones y los diseñadores actuales vean esto y se reconozcan, y a la vez reconozcan la moda como expresión artística, pero también como industria. Tenemos que reivindicar la moda como un elemento más del patrimonio español". Moda y fotografia se dan la mano en La Alhambra Patronato de la Alhambra y Generalife/ Lucía Rivas Grandes nombres de la costura para acompañar la obra de Henry Clarke. Patronato de la Alhambra y Generalife/ Lucía Rivas

Dar su sitio a las mujeres de la costura Un abrigo de Pertegaz rivaliza en belleza con un vestido rojo de Balenciaga. Son absolutamente modernos, a pesar de su edad. Pero tienen mucha competencia en esta exposición que, como dice Eloy, celebra la costura española y, además, pone en valor y ensalza a tres mujeres que merecen su lugar en la historia. "Asunción Bastida, Flora Villarreal y Carmen Mir fueron excepcionales, quizá sus piezas sean de las más especiales. ¿Fueron eclipsadas? Quizá sí. Muchos pintores fueron eclipsados por Pablo Picasso y muchos diseñadores fueron eclipsados por la dimensión que tiene de Cristóbal Balenciaga. Por eso están ahora aquí, el lugar que les corresponde es al lado de Balenciaga, no detrás".