La hemos visto en plan sexy y al más puro estilo torera. Chanel Terrero es una diva que ha sabido combinar con acierto música y moda. Con Palomo Spain logró entrar en el universo de la moda con mayúsculas, jugando en primera división. Y ahora repite la gesta de la mano de uno de los grandes de la moda española. Se trata de Juan Vidal, que ha vestido a Lady Gaga, a la reina Letiizia y a Penélope Cruz, entre otras.

Es uno de los creadores más relevantes, y uno de los pocos a los que la palabra diseñador se le queda corta. Vidal, alicantino, e íntimo amigo de María Escoté, mantiene el aura de genio a pesar de no estar en el calendario de Mercerdes-Benz Fashion Week Madrid. Esta pasarela fue testigo de su despegue, de sus éxitos, de su consagración. Pero ahora lleva su carrera por otro lado, igual que Moisés Nieto: Ifema no es el único camino, Ifema no es la única salida.