El vestuario que Blanca Paloma lleva en el videoclip de 'Eaea', la canción que lleva a Eurovisión 2023, es todo un acierto. Los tres looks van en perfecta consonancia con la música y la estética, creando un conjunto potente. Destaca el poncho de encaje y flecos, que se combina con un crop top y un pantalón tipo Palazzo. Todo en un tono crema, cálido y sensual. Es el mismo que llevó al Festival de la Cançao de Lisboa y lo ha hecho Lucía Cano. La diseñadora acaba de presentar su nueva colección nupcial. Ha sido en el imponente Palacio de Santoña, que estos días acoge los desfiles de Atelier Couture. Allí, sentada en primera fila estaba la cantante, aplaudiendo y disfrutando del momento. "Me ha gustado muchísimo. Ha sido maravilloso", decía. Su presencia no significa que Lucía Cano se haga cargo de su vestuario en Eurovisión. El nombre de la persona que lo diseñe es un secreto y se desvelará solo cuando esté todo bien atado.

Dos abuelas muy queridas Resulta curioso que en la colección que ha presentado la diseñadora vemos dos looks que recuerdan al que la cantante llevó a Portugal, con los flecos como protagonistas. La colección se llama 'Origen' porque es "un homenaje a la trayectoria de la empresa de bordado que creó mi abuela Florencia, a mi familia. Lo que me diferencia del resto son los bordados. Los creamos mi padre y yo, y luego cobran vida. Yo conecto esta herencia familiar con la vanguardia, para que la gente no vea el bordado como algo antiguo". Esta filosofía de trabajo encaja muy bien con el estilo de Blanca Paloma, que hilvana con su voz la tradición del cante con las nuevas corrientes musicales. Lucía Cano se siente orgullosa de sus orígenes, de una Andalucía que mezcla tradición con modernidad, y ahí encaja nuestra representante en Eurovisión 2023. "El poncho que llevó a Lisboa lo saqué de esta colección, es un guiño claro al mantón de Manila". Colección nupcial de Lucía Cano en Atelier Couture Biel Sol

Una conexión al instante Vestir a esta artista es para ella todo un logro. "Estudié en Madrid, pero tuve que volver a mi tierra para hacerme cargo de la empresa familiar. Por eso, estar aquí con el desfile y vestir a Blanca Paloma lo vivo como algo histórico en mi vida, es un reto superado, un pequeño sueño cumplido. Además, cuando la vi en el Benidorm Fest enseguida empaticé con ella, sobre todo cuando habló con tanto cariño de su abuela, la yaya Carmen. Me sentí muy identificada". La colección es atrevida, a veces un tanto descarada. Pero los tiempos cambian, los gustos cambian y las novias cambian. Y mientras, la moda sigue mirando al pasado, tanto en busca de inspiración como para poner en valor a los grandes de la costura española. Los flecos, los encajes y los volantes no hacen viajar a los 80 y 90. "Todo vuelve, está claro". Colección nupcial de Lucía Cano en Atelier Couture Biel Sol